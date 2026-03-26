Музыка

Пианист Денис Мацуев исполнит классику и джаз в БКЗ «Октябрьский»

Концерт с симфоническим оркестром состоится 30 марта.

30 марта на сцене БКЗ «Октябрьский» Денис Мацуев представит программу из классической музыки и джазовых композиций. Вместе с пианистом выступит симфонический оркестр под управлением Ивана Никифорчина, а также домристка Екатерина Мочалова, контрабасист Андрей Иванов, саксофонистка Софья Тюрина, ударник Давид Ткебучава, флейтистка София Виланд и валторнист Аркадий Шилкопер.

Мацуев — ученик советских музыкантов Алексея Наседкина и Сергея Доренского, солист Московской государственной филармонии с 1995 года. В 1998-м ему вручили первую премию XI Международного конкурса имени Чайковского.

Пианист выступал с оркестрами США, Германии, Франции, Великобритании, оркестром театра La Scala, Венским Симфоническим и Роттердамским филармоническим. Работал с дирижерами Юрием Темиркановым, Валерием Гергиевым, Юрием Башметом, Владимиром Спиваковым. В репертуаре Мацуева — сочинения Листа, Шостаковича, Рахманинова, Гершвина, Шимановского, Чайковского, Прокофьева, Шнитке и Лютославского.

Дирижер Иван Никифорчин, который выступит с пианистом, основал оркестр «Академия русской музыки». В начале 2020-х Никифорчин впервые после премьер Баршая в 1960-х исполнил многие партитуры Пейко, Бунина, Вайнберга, Локшина и Волконского. В 2022 году получил II премию и серебряную медаль конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова.

Концерт начнется 30 марта в 19:00. Билеты на сайте БКЗ.

6+

