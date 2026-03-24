В Петербургской филармонии состоится российская премьера «Арканы» Эдгара Вареза

20-минутная партитура для симфонического оркестра строится на 30 ударных, среди которых литавры, гонги, барабаны, ксилофон и колокола. По форме «Аркана» — рондо с рефреном.

Заглавие — от латинского arcanum во множественном числе — означает «таинства» в алхимическом смысле: непознаваемые процессы, которые сопровождают смену состояний веществ. Партитуру дополняет эпиграф из текстов алхимика и мастера герметической астрономии XVI века Бомбаста фон Гогенгейма (Парацельса): «Существует звезда, которая превыше всех остальных звезд. Это звезда Апокалипсиса. Вторая — это звезда утренней зари. Третья — это звезда стихий, каковых четыре. Итак, есть шесть звезд, положение которых установлено. Но, помимо них, есть еще одна звезда — воображение: она порождает новую звезду и новое небо».

Варез вдохновлялся идеями математика и мистика Юзефа Вроньского — он называл музыку «овеществлением того разума, который содержится в звуках». Композитор верил в существование «пространственного измерения» музыки, в котором с появлением новых инструментов станет возможно создавать «проекции звука». При создании «Америк», «Гиперпризмы» и «Ионизации» музыкант опирался на опыты физика и акустика Германа Гельмгольца с сигнальными сиренами, которые создавали глиссандирующие (плавно скользящие) мелодии.

В 1957 году архитектор Ле Корбюзье пригласил Вареза к работе над звуковым оформлением павильона Philips для Всемирной выставки в Брюсселе — именно тогда возникла «Электронная поэма», состоящая из обработанных записей машинных шумов, звуков музыкальных инструментов и человеческого голоса. Наследие автора «Арканы» вдохновило музыкальные эксперименты XX века, повлияв в том числе на сочинителя знаменитой беззвучной пьесы «4'33» Джона Кейджа.

