Алиса Фрейндлих прочтет стихи Гумилева, Мандельштама, Ахматовой и Цветаевой на концерте в БДТ имени Товстоногова

8 апреля Алиса Фрейндлих выступит с концертом на основной сцене БДТ имени Товстоногова. Вместе с оркестром «Виртуозы Москвы» актриса театра и кино представит литературно-музыкальную программу «Она и музыка и слово».

В программе ­прозвучат произведения композиторов и поэтов разных эпох. Музыку Иоганна Себастьяна Баха, Франца Шуберта, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Астора Пьяццоллы дополнят тексты Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой, Николая Гумилева и Марины Цветаевой. Название «Она и музыка и слово» вдохновлено стихотворением Мандельштама «Silentium», написанным в 1910 году.

Камерный оркестр «Виртуозы Москвы», который отвечает за музыкальную часть, выступает под управлением Владимира Спивакова. В репертуаре коллектива — сочинения Баха, Моцарта, Шостаковича, Прокофьева, Бартока, Пьяццоллы, Пендерецкого, Щедрина, Шнитке, Губайдулиной, Пярта и Канчели.

В марте 2023-го фирма «Мелодия» опубликовала запись 1984 года, на которой Алиса Фрейндлих читает стихи поэтов ХХ века. На пластинке вышли «Ожидание (Монолог женщины)» Роберта Рождественского; «Silentium», «Я вздрагиваю от холода…», «В самом себе, как змей, таясь…», «И Шуберт на воде…» Осипа Мандельштама; «Красною кистью…», «Писала я на аспидной доске…», «Попытка ревности», «Ваш нежный рот — сплошное целованье» и другие стихотворения Марины Цветаевой. Для каждого текста актриса находит свою манеру исполнения.

Услышать поэзию в исполнении Фрейндлих вживую можно 8 апреля в 19:00 на набережной Фонтанки, 65. Продажу билетов откроют 20 марта в 14:00.

12+