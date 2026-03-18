В Центре имени Сергея Курехина исполнят его альбом «Давкот» и «Красивую и некрасивую музыку» Настасьи Хрущевой

Концерты инструментальной музыки пройдут 21 и 29 марта.

Центр Курехина анонсировал серию концертов инструментальной музыки. 21 марта в Большом зале центра прозвучит программа композитора-минималистки Настасьи Хрущевой. 29 марта пианист, основатель объединения Mader Nort Ярослав Коваленко выступит с альбомом Сергея Курехина «Давкот» в жанре инструментального нью-эйдж.

Настасья Хрущева — композитор, пианистка, профессор Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, дважды номинант на премию «Золотая маска». Она писала музыку к спектаклям Андрея Могучего, Валерия Фокина и Семена Александровского. Хрущева издала монографию «Метамодерн в музыке и вокруг нее», за которую получила премию имени Сергея Курехина в 2020-м.

21 марта Настасья представит программу «Красота: красивая и некрасивая музыка из семи балетов». В первом отделении виолончелист Илья Измайлов, скрипачка Алена Гулакова, вокалистка Ирина Коба и сама Хрущева исполнят избранные фрагменты из балетов. Во второй части композитор выступит с фортепианным циклом «Русские тупики». Билеты в продаже.

29 марта на сцене Большого концертного зала прозвучит альбом Курехина «Давкот» в живом исполнении Ярослава Коваленко. Коваленко — пианист, композитор, основатель творческого объединения Mader Nort, руководитель музыкального отдела Центра Курехина. Ярослав сыграет на новом рояле Steinway & Sons D-274 — флагманскую модель используют на ведущих сценах мира, от Карнеги-Холла до Московской консерватории.

Сергей Курехин записал импровизацию «Давкот» в одноименном центре искусств британского города Стоктон в мае 1991 года. В оригинальной записи звучат фортепиано, синтезаторы и вокал. В импровизации появляются мотивы танго, вальса, марша и буги-вуги.

Билеты на концерт Ярослава Коваленко в продаже.

Музыканты выступят 21 и 29 марта в 19:00 на Среднем проспекте В.О., 93А.

