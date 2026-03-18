В Центре имени Сергея Курехина исполнят его альбом «Давкот» и «Красивую и некрасивую музыку» Настасьи Хрущевой

Центр Курехина анонсировал серию концертов инструментальной музыки. 21 марта в Большом зале центра прозвучит программа композитора-минималистки Настасьи Хрущевой. 29 марта пианист, основатель объединения Mader Nort Ярослав Коваленко выступит с альбомом Сергея Курехина «Давкот» в жанре инструментального нью-эйдж.

Настасья Хрущева — композитор, пианистка, профессор Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, дважды номинант на премию «Золотая маска». Она писала музыку к спектаклям Андрея Могучего, Валерия Фокина и Семена Александровского. Хрущева издала монографию «Метамодерн в музыке и вокруг нее», за которую получила премию имени Сергея Курехина в 2020-м.

21 марта Настасья представит программу «Красота: красивая и некрасивая музыка из семи балетов». В первом отделении виолончелист Илья Измайлов, скрипачка Алена Гулакова, вокалистка Ирина Коба и сама Хрущева исполнят избранные фрагменты из балетов. Во второй части композитор выступит с фортепианным циклом «Русские тупики». Билеты в продаже.