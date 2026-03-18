В Мариинском театре пройдет мировая премьера «Персидского танца» иранского композитора Мехрана Рухани

20 марта в Концертном зале Мариинского театра иранский дирижер Александр Рахбари представит программу «Персидский Новый год». Главным событием вечера станет премьера сочинения «Персидский танец», написанного иранским композитором Мехраном Рухани.

Дирижер выступит с Симфоническим оркестром Мариинского театра и арфисткой Елизаветой Александровой. Помимо премьерного «Персидского танца», прозвучат концерт для арфы с оркестром «Эхо Персии» Амира Махьяра Тафрешипура, симфоническая сюита «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова, а также Симфоническая поэма №8 из цикла «Моя мать Персия» («Арабизация») за авторством самого Рахбари.

Дирижер и композитор Александр Рахбари регулярно выходит на сцену с Симфоническим оркестром Мариинского театра. В сентябре 2022 года в Мариинском прошла российская премьера его собственной симфонической поэмы «Так говорил Заратустра Спитама», в июле 2023-го — мировая премьера Сюиты фламенко, созданной современным андалусским композитором Мартином-Хайме. Именно Рахбари выступил автором идеи «Персидского танца»: композитор Мехран Рухани написал сочинение в 2026 году по просьбе дирижера и посвятил ему.

Мехран Рухани — автор фортепианных, вокальных и симфонических сочинений, в том числе балета «Шестой день», произведений для струнных и духовых инструментов. В 2016-м по заказу ЮНИСЕФ он написал произведение «Цитаты о любви и мире» для сопрано и большого оркестра, которое сразу же исполнила дочь композитора с оркестром «Доклендская симфония» в лондонском Барбикан-центре.

Композиции Рухани звучат в странах Европы и Америки. В своих работах он сочетает традиции западной школы с элементами иранской национальной музыки. Композитор стремится сохранить и популяризировать культурное наследие Ирана, одновременно делая музыку доступной для мировой аудитории.

Название сборной программы, которую представит дирижер Александр Рахбари, отсылает к Наврузу — празднику прихода весны и Нового года у иранских и тюркских народов. Его отмечают в дни весеннего равноденствия, обычно между 19 и 22 марта.

Концерт «Персидский Новый год» состоится 20 марта в 19:00 на Писарева, 20.

