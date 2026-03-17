Музыка

Американская ню-метал-группа Ill Niño выступит в Петербурге летом

Коллектив едет в тур по четырем городам России с новым вокалистом.

Американская ню-метал-группа Ill Niño даст концерты в четырех городах России. 29 июля коллектив выйдет на сцену петербургского клуба «А2». Тур, в который также вошли Москва, Нижний Новгород и Екатеринбург, станет первым для группы в обновленном составе. Выступления ню-металистов анонсировало концертное агентство «ГЕТ».

Ударник Дэйв Чаварри основал Ill Niño в 1998 году в Нью-Джерси. Коллектив исполняет ню-метал с элементами металкора, в своем творчестве обращается к латиноамериканскому фольклору. В Россию коллектив привезет программу из главных хитов, среди которых «How Can I Live», «Te Amo… I Hate You», «I Am Loco», «What Comes Around». Музыканты представят и новые треки.

В июле 2025 года фронтменом Ill Niño стал Томми Рулетт, известный по нью-йоркской группе Jynx. Он занял место Маркоса Леала, который покинул коллектив осенью 2024-го.

Первый российский концерт ню-метал-команды прошел 25 марта 2009 года в московском клубе 1Rock. В ноябре 2014-го Ill Niño выступали в петербургском «Космонавте».

Летний концерт в Петербурге состоится 29 июля в 20:00 на проспекте Медиков, 3. Билеты в продаже на сайте промоутеров.

