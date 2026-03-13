В Шереметевском дворце открылась выставка о последнем петербургском адресе Федора Шаляпина

С 11 марта в Галерейном флигеле Шереметевского дворца проводят экскурсии по выставке «Шаляпин. Воспоминания о доме». Проект посвящен последнему петербургскому адресу Федора Шаляпина — дому на Графтио, 2Б, где оперный артист жил до своего отъезда за границу с 1914 по 1922 год.

В экспозицию вошли архивные документы из фондов Театрального музея, личные вещи, фотографии, живопись и предметы мебели из квартиры оперного певца. Среди экспонатов — живопись Константина Коровина, Михаила Нестерова, Бориса Григорьева, а также подарки певцу от Максима Горького и Марии Савиной.

Дом на Графтио возвели в 1901 году по проекту архитектора Дмитрия Рябова. Семья Шаляпина занимала второй этаж — отсюда же артист навсегда уехал из России. В 1927-м советское правительство обвинило Шаляпина в помощи белоэмигрантам и запретило ему въезд в СССР. Квартиру на Пермской (Графтио) начали уплотнять, а оставшиеся вещи отошли новым жильцам. Большую часть имущества семьи собрал в своих комнатах секретарь и друг Шаляпина Исай Дворищин.