В Шереметевском дворце открылась выставка о последнем петербургском адресе Федора Шаляпина

До 2027 года дом-музей артиста на Графтио, 2Б закрыт на реставрацию — его экспозиция гастролирует по другим местам.
С 11 марта в Галерейном флигеле Шереметевского дворца проводят экскурсии по выставке «Шаляпин. Воспоминания о доме». Проект посвящен последнему петербургскому адресу Федора Шаляпина — дому на Графтио, 2Б, где оперный артист жил до своего отъезда за границу с 1914 по 1922 год.
В экспозицию вошли архивные документы из фондов Театрального музея, личные вещи, фотографии, живопись и предметы мебели из квартиры оперного певца. Среди экспонатов — живопись Константина Коровина, Михаила Нестерова, Бориса Григорьева, а также подарки певцу от Максима Горького и Марии Савиной.
Дом на Графтио возвели в 1901 году по проекту архитектора Дмитрия Рябова. Семья Шаляпина занимала второй этаж — отсюда же артист навсегда уехал из России. В 1927-м советское правительство обвинило Шаляпина в помощи белоэмигрантам и запретило ему въезд в СССР. Квартиру на Пермской (Графтио) начали уплотнять, а оставшиеся вещи отошли новым жильцам. Большую часть имущества семьи собрал в своих комнатах секретарь и друг Шаляпина Исай Дворищин.
В начале Великой Отечественной войны жильцов квартиры, в том числе и семью Дворищина, эвакуировали, но сам Исай Григорьевич остался. Зимой 1942 он умер от голода. Сотрудники Театрального музея вывезли архивные материалы и небольшие предметы, сохраненные Дворищиным, в музей, а остальное опечатали. Уже после войны наследники Исая передали музею мебель, картины, предметы декоративно-прикладного искусства.
В 1975 году на месте квартиры певца разместили филиал Музея театрального и музыкального искусства: экспозицию открыли для посетителей. Тем не менее при советской власти имя Шаляпина не фигурировало в названии — официально музей именовали отделом «Русский оперный театр».
Имя Шаляпина появилось на вывеске уже в годы перестройки с подачи Раисы Горбачевой. К 125-летию со дня рождения певца в феврале 1998 года в доме восстановили прихожую, столовую, спальню, большую и малую гостиные, а также воссоздали уголок грим-уборной артиста в Мариинском театре.
Выставка «Шаляпин. Воспоминания о доме» переедет на Графтио в 2027 году, когда завершат реставрацию дома. Пока он закрыт для посетителей, экспозицию показывают по другим адресам. Предметы уже побывали в московской усадьбе Шаляпина, затем вернулись в Петербург и появились на выставке в Музее истории Петербурга. В 2026 году мемориальная экспозиция переехала в Галерейный флигель Шереметевского дворца.
До конца 2026-го выставка пробудет в Музее музыки на набережной Фонтанки, 34. Вход с экскурсией по билетам.
