Мартынов, Перселл, Строцци, Бах: в музее «Полторы комнаты» прозвучит музыка барокко и метамодерна

17 марта в музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского состоится камерный концерт-диалог «Метамодерн и барокко». В мемориальном пространстве дома Мурузи выступят флейтистка Мария Федотова, контрабасист Владимир Волков, а также дуэт Евгении Марковой и Владимира Кирасирова (играют на гитаре, домре, мандолине и вандерфогеле).

Концерт, как и поэзия Иосифа Бродского, построен на диалоге эпох. В поэзии барочная риторика, латинская традиция и английские метафизики становились частью живого современного голоса. На предстоящем выступлении XVII и XXI век так же дополнят друг друга в звучании барочных сонат и чакон, граундов и инвенций, постепенно переходящих в современные авторские сочинения.

«Любимая Иосифом Бродским музыка эпохи барокко — всегда про форму и риторику. А "Метамодерн и барокко" — это желание вступить в диалог. Не стилизация или реконструкция, а наш способ подумать и почувствовать. Оказаться рядом с традицией, вслушаться в нее и по-своему продолжить», — рассказывают организаторы.

В барочную часть программы включили сочинения Дарио Кастелло, Жака-Мартена Оттетера, Генри Перселла, Иоганна Себастьяна Баха, Тарквинио Мерулы и Барбары Строцци. Метамодерн представят через музыку Владимира Мартынова, Даниила Рабовского, Эльмира Низамова, Арвидаса Малциса, Владимира Волкова и Владимира Кирасирова.

Концерт состоится 17 марта в 19:30 на Короленко, 14. Билеты в продаже на сайте музея.

6+