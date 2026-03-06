Пианист Борис Березовский исполнит сочинения Моцарта, Рахманинова и Крейслера в Петербургской филармонии

Концерт проекта «Ноты и рифмы времени» со стихами современных поэтов состоится 14 марта.
14 марта в Большом зале Петербургской филармонии пианист Борис Березовский выступит с программой «Ноты и рифмы времени». Проект объединяет шедевры классической музыки: сочинения Моцарта, Рахманинова, Шуберта, Мендельсона, Крейслера, Шумана, Стравинского, Массне, Баха — и современную поэзию. На сцену с Березовским выйдут поэт Владислав Маленко и скрипачка Валерия Абрамова.
Литературно-музыкальная композиция «Ноты и рифмы времени» состоит из 11 тематических сцен, в большинстве которых поэзия звучит параллельно с музыкой. Владислав Маленко исполняет свои стихи, а также тексты поэтессы Ольги Ершовой. Концептуальная постановка объединяет сценографию, свет и видеоарт.
«Мне давно хотелось найти способ говорить с аудиторией на языке, который одновременно обращен и к сердцу, и к интеллекту. Классическая музыка — универсальный код, но порой он кажется слишком закрытым для современного слушателя. А поэзия — живой, пульсирующий нерв сегодняшнего дня. Соединив их, мы создаем диалог эпох», — говорит Борис Березовский, выступивший художественным руководителем проекта.
Пианист Березовский учился у Элисо Вирсаладзе и Александра Саца. В 1987 году в возрасте 18 лет получил IV премию на конкурсе пианистов в Лидсе, Великобритания. В разные годы выступления музыканта проходили в Берлинской филармонии, в парижском Театре Елисейских Полей, во Дворце изящных искусств в Брюсселе.
Скрипачка Валерия Абрамова — лауреат международных конкурсов имени Ростроповичей, Свиридова, Золтана Кодая. Выступала на сценах Мариинского театра, Большого театра, в залах Московской консерватории, Берлинской филармонии, Московского Дома Музыки и Геликон Оперы.
Концерт 14 марта начнется в 20:00. Билеты в продаже на сайте филармонии. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.
6+
