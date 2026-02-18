Петербургская филармония посвятит концерт 80-летию Владимира Мартынова

«Хорошо темперированная красота», «Come In!» и «Страстны́е песни» композитора прозвучат в исполнении камерного оркестра.
28 февраля в Большом зале Петербургской филармонии пройдет концерт «Максимальная красота минимализма». Выступление камерного оркестра «Дивертисмент» под руководством Ильи Иоффа приурочат к 80-летию композитора Владимира Мартынова. В программе — сочинения юбиляра «Хорошо темперированная красота», «Come In!» и «Страстны́е песни».
Владимир Мартынов — один из ключевых сочинителей современной музыки, писатель и мыслитель. После окончания Московской консерватории экспериментировал с электронным звучанием, участвовал в фольклорных экспедициях, увлекался роком и музыкой Востока, изучал восточные религии и культуры. Преподавал в Троице-Сергиевой лавре, реставрировал и расшифровывал древнерусское богослужебное пение. Как сочинитель прошел путь от авангарда до поставангарда.
Творчество Мартынова охватывает широкий жанровый спектр — от оркестровых партитур до камерных и хоровых сочинений. Его минимализм строится на повторяющихся интонационных формулах, стилизованных под западную классику, фольклор или церковное пение (нередко встречаются и прямые цитаты).
Камерный оркестр «Дивертисмент» и Илья Иофф
«Программу я накидал в ту же секунду, как услышал предложение о концерте. Она сложилась сразу и сама. Я пытался включить в нее самое свое любимое у Мартынова. Хотя, если включать все самое любимое, набралось бы еще на три-четыре концерта.
"Come In!" — одно из самых известных и самых красивых сочинений Мартынова, признанное классическим. "Страстные песни" — потому что это будет время Великого поста. Кроме того, это уже по-настоящему культовое сочинение в Петербурге благодаря нашим нескольким предшествующим исполнениям… "Хорошо темперированная красота" — программное произведение, оно очень ярко иллюстрирует доктрину автора — "конец времени композиторов", о котором он писал; обращение к музыке барокко. Кстати, должен заметить, что ХТК и "Песни" кроме нас в Петербурге не играет никто, так что в какой-то степени программа эксклюзивна», — рассказывает Илья Иофф, художественный руководитель и солист камерного оркестра «Дивертисмент»
Сольные партии исполнят скрипачка Лидия Коваленко, певица Алиса Тен и флейтистка Мария Федотова.
День рождения Мартынова отмечает не только филармония: 7 марта на Новой сцене Александринского театра состоится микрофестиваль с участием самого композитора. В программе — дуэт именинника с пианистом Александром Кашпуриным и беседа с композитором Настасьей Хрущевой.
Концерт «Максимальная красота минимализма» начнется 28 февраля в 20:00. Билеты доступны в кассах и на сайте филармонии.
6+
