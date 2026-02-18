Петербургская филармония посвятит концерт 80-летию Владимира Мартынова

«Программу я накидал в ту же секунду, как услышал предложение о концерте. Она сложилась сразу и сама. Я пытался включить в нее самое свое любимое у Мартынова. Хотя, если включать все самое любимое, набралось бы еще на три-четыре концерта.

"Come In!" — одно из самых известных и самых красивых сочинений Мартынова, признанное классическим. "Страстные песни" — потому что это будет время Великого поста. Кроме того, это уже по-настоящему культовое сочинение в Петербурге благодаря нашим нескольким предшествующим исполнениям… "Хорошо темперированная красота" — программное произведение, оно очень ярко иллюстрирует доктрину автора — "конец времени композиторов", о котором он писал; обращение к музыке барокко. Кстати, должен заметить, что ХТК и "Песни" кроме нас в Петербурге не играет никто, так что в какой-то степени программа эксклюзивна», — рассказывает Илья Иофф, художественный руководитель и солист камерного оркестра «Дивертисмент»

Сольные партии исполнят скрипачка Лидия Коваленко, певица Алиса Тен и флейтистка Мария Федотова.

День рождения Мартынова отмечает не только филармония: 7 марта на Новой сцене Александринского театра состоится микрофестиваль с участием самого композитора. В программе — дуэт именинника с пианистом Александром Кашпуриным и беседа с композитором Настасьей Хрущевой.

Концерт «Максимальная красота минимализма» начнется 28 февраля в 20:00. Билеты доступны в кассах и на сайте филармонии.

6+