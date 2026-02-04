Эксклюзив! Владимир Мартынов отметит 80-летие микрофестивалем на Новой сцене Александринского театра

7 марта в 19:00 на Новой сцене Александринки Мартынов исполнит сочинение «Переписка» в дуэте с пианистом Александром Кашпуриным, который в январе этого года победил на международном конкурсе пианистов имени Ференца Листа в Утрехте. «Переписка» — произведение для двух фортепиано, написанное Владимиром вместе с его другом и однокурсником Георгсом Пелецисом.

В 1980 году Пелецис отправил Мартынову письмо, где изобразил свои чувства в виде короткого нотного текста. Спустя время композитор получил ответ с продолжением музыкального фрагмента и надписью «Ваш ход» — так началась музыкальная переписка. Она длилась несколько месяцев, составила десять писем и четыре постскриптума.

Также Владимир Мартынов сыграет на концерте «Этюд на призвание героя», написанный им в 2006 году. Этот образчик минимализма представляет собой «заклинание, предназначенное для того, чтобы отыскать фундаментального героя».

В этот же день в рамках фестиваля пройдет беседа композитора с Настасьей Хрущевой. Дополнит публичную программу лекция музыковеда и основателя нотного издательства «Невма» Элины Андриановой.

В ближайшее время театр представит расписание всех событий и откроет продажи билетов.

16+