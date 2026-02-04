Эксклюзив! Владимир Мартынов отметит 80-летие микрофестивалем на Новой сцене Александринского театра

В программе — дуэт Мартынова с пианистом Александром Кашпуриным и беседа с композитором Настасьей Хрущевой.
7 марта на Новой сцене Александринского театра состоится микрофестиваль к 80-летию композитора Владимира Мартынова. Зрителей ждут лекция, публичная беседа и концерт, которые построены вокруг личности и творчества музыканта.
Владимир Мартынов — один из ключевых сочинителей современной музыки, писатель и мыслитель. После окончания Московской консерватории экспериментировал с электронным звучанием, участвовал в фольклорных экспедициях, увлекался роком и музыкой Востока, изучал восточные религии и культуры. Преподавал в Троице-Сергиевой лавре, реставрировал и расшифровывал древнерусское богослужебное пение. Как сочинитель прошел путь от авангарда до поставангарда. Автор нескольких десятков сочинений, в том числе музыки к более чем 50 кинофильмам и спектаклям, а также нескольких книг по теории, истории музыки и философии.
7 марта в 19:00 на Новой сцене Александринки Мартынов исполнит сочинение «Переписка» в дуэте с пианистом Александром Кашпуриным, который в январе этого года победил на международном конкурсе пианистов имени Ференца Листа в Утрехте. «Переписка» — произведение для двух фортепиано, написанное Владимиром вместе с его другом и однокурсником Георгсом Пелецисом.
В 1980 году Пелецис отправил Мартынову письмо, где изобразил свои чувства в виде короткого нотного текста. Спустя время композитор получил ответ с продолжением музыкального фрагмента и надписью «Ваш ход» — так началась музыкальная переписка. Она длилась несколько месяцев, составила десять писем и четыре постскриптума.
Также Владимир Мартынов сыграет на концерте «Этюд на призвание героя», написанный им в 2006 году. Этот образчик минимализма представляет собой «заклинание, предназначенное для того, чтобы отыскать фундаментального героя».
В этот же день в рамках фестиваля пройдет беседа композитора с Настасьей Хрущевой. Дополнит публичную программу лекция музыковеда и основателя нотного издательства «Невма» Элины Андриановой.
В ближайшее время театр представит расписание всех событий и откроет продажи билетов.
