Музыка

Ургант читает «Золотого теленка», Папоян играет Гершвина: в Петербургской филармонии исполнят оммаж эстрадно-цирковому представлению «Условно убитый»

Концерт состоится 15 февраля.

Фото: Стас Левшин
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Петербургской филармонии имени Шостаковича.

Фото: Стас Левшин

15 февраля в Большом зале Петербургской филармонии Академический симфонический оркестр под управлением Алексея Ньяги исполнит музыку Дмитрия Шостаковича к эстрадно-цирковому представлению «Условно убитый». Ее дополнит текст романа «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова в исполнении Андрея Урганта. Также в программу вошли увертюра Исаака Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта» и Фортепианный концерт Джорджа Гершвина. Солирует лауреат Международного конкурса имени Чайковского, пианист Илья Папоян.

Музыку к «Условно убитому» Шостакович написал для Ленинградского мюзик-холла. Премьера спектакля состоялась 2 октября 1931 года. Главные роли исполнили звезды советской эстрады и кино Клавдия Шульженко и Леонид Утесов, а дирижировал Исаак Дунаевский. Над постановкой работали художник Николай Акимов и балетмейстер Федор Лопухов. В ревю сочетались разговорный жанр, пение, танец, выступление артистов «Теа-джаза» Леонида Утесова, эстрадные и цирковые номера.

Фото: Стас Левшин
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Петербургской филармонии имени Шостаковича

Фото: Стас Левшин

Фото: Анна Флегонтова
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Петербургской филармонии имени Шостаковича

Фото: Анна Флегонтова

Постановка пользовалась огромным успехом у публики и шла при аншлагах, однако позже партитура оказалась утрачена. В 1992 году по инициативе Геннадия Рождественского английский композитор и аранжировщик Джерард МакБерни оркестровал ряд номеров, основываясь на сохранившихся эскизах Шостаковича.

Фабула пьесы «Условно убитый» близка эпизоду из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Фрагменты из него прозвучат на февральском концерте в исполнении актера Андрея Урганта.

Представление состоится 15 февраля в 20:00. Программа прозвучит в абонементе «(Не)Знакомый Шостакович», посвященном 50-летию присвоения филармонии имени композитора. Билеты в продаже на сайте учреждения.

