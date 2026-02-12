Ургант читает «Золотого теленка», Папоян играет Гершвина: в Петербургской филармонии исполнят оммаж эстрадно-цирковому представлению «Условно убитый»

15 февраля в Большом зале Петербургской филармонии Академический симфонический оркестр под управлением Алексея Ньяги исполнит музыку Дмитрия Шостаковича к эстрадно-цирковому представлению «Условно убитый». Ее дополнит текст романа «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова в исполнении Андрея Урганта. Также в программу вошли увертюра Исаака Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта» и Фортепианный концерт Джорджа Гершвина. Солирует лауреат Международного конкурса имени Чайковского, пианист Илья Папоян.

Музыку к «Условно убитому» Шостакович написал для Ленинградского мюзик-холла. Премьера спектакля состоялась 2 октября 1931 года. Главные роли исполнили звезды советской эстрады и кино Клавдия Шульженко и Леонид Утесов, а дирижировал Исаак Дунаевский. Над постановкой работали художник Николай Акимов и балетмейстер Федор Лопухов. В ревю сочетались разговорный жанр, пение, танец, выступление артистов «Теа-джаза» Леонида Утесова, эстрадные и цирковые номера.