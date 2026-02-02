Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

The Cure, Nine Inch Nails и Кендрик Ламар (не опять, а снова!): все лауреаты «Грэмми»-2026

Лидерами по числу номинаций в этом году стали Кендрик Ламар (9), Леди Гага (7), продюсеры Джек Антонофф и Cirkut (7), Бэд Банни (6), Сабрина Карпентер (6), звукорежиссер Сербан Генеа (6) и выходец из Nickelodeon (вы видели его в сериале «Виктория-победительница»!) Леон Томас (6).

Одним из ведущих церемонии выступил наш краш со времен сериала «Хор» Даррен Крисс, а Charli XCX, Чаппелл Рон и Гарри Стайлз раздали статуэтки во время основной части. Публикуем имена тех, кто ушел не с пустыми руками из Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.

Обложка релиза

Альбом года

Bad Bunny — «DeBÍ TiRAR MáS FOToS»

Песня года

Billie Eilish — «WILDFLOWER»

Лучший новый артист

Olivia Dean

Запись года

Kendrick Lamar & SZA — «luther»

Продюсер года (неклассическая музыка)

Cirkut

Автор песен года (неклассическая музыка)

Amy Allen

Лучшее сольное поп-исполнение

Lola Young — «Messy»

Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой

Cynthia Erivo & Ariana Grande — «Defying Gravity»

Лучший вокальный поп-альбом

Lady Gaga — «Mayhem»

Лучшая танцевальная/электронная запись

Tame Impala — «End of Summer»

Лучшая танцевально-поп запись

Lady Gaga — «Abracadabra»

Лучший танцевальный/электронный альбом

FKA twigs — «EUSEXUA»

Лучший ремикс

Gesaffelstein — «Abracadabra (Gesaffelstein Remix)»

Обложка релиза

Лучшее рок-исполнение

YUNGBLUD feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman & II — «Changes (Live From Villa Park)»

Лучшее метал-исполнение

Turnstile — «BIRDS»

Лучшая рок-песня

Nine Inch Nails — «As Alive As You Need Me To Be»

Лучший рок-альбом

Turnstile — «NEVER ENOUGH»

Лучшее альтернативное музыкальное исполнение

The Cure — «Alone»

Лучший альтернативный музыкальный альбом

The Cure — «Songs of a Lost World»

Обложка релиза

Лучшее R&B-исполнение

Kehlani — «Folded»

Лучшее традиционное R&B-исполнение

Leon Thomas — «VIBES DON’T LIE»

Лучшая R&B-песня

Kehlani — «Folded»

Лучший прогрессив-R&B-альбом

Durand Bernarr — «BLOOM»

Лучший R&B-альбом

Leon Thomas — «MUTT»

Лучшее рэп-исполнение

Clipse, Pusha T & Malice feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams — «Chains & Whips»

Лучшее мелодичное рэп-исполнение

Kendrick Lamar & SZA — «luther»

Лучшая рэп-песня

Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay — «tv off»

Лучший рэп-альбом

Kendrick Lamar — «GNX»

Обложка релиза

Лучший альбом устной поэзии

Mad Skillz — «Words For Days Vol. 1»

Лучшее сольное кантри-исполнение

Chris Stapleton — «Bad As I Used to Be”(From F1 The Movie)»

Лучшее кантри-исполнение дуэтом/группой

Shaboozey & Jelly Roll — «Amen»

Лучшая кантри-песня

Tyler Childers — «Bitin’ List»

Лучший современный кантри-альбом

Jelly Roll — «Beautifully Broken»

Лучший традиционный кантри-альбом

Zach Top — «Ain’t in It for My Health»

Лучшее исполнение музыки американских корней

Mavis Staples — «Beautiful Strangers»

Лучшее исполнение в стиле американа

Mavis Staples — «Godspeed»

Лучшая песня в жанре американских корней

I’m With Her — «Ancient Light»

Лучший альбом в стиле американа

Jon Batiste — «BIG MONEY»

Обложка релиза

Лучшее оформление альбома

Tyler, The Creator — «CHROMAKOPIA»

Лучший дизайн упаковки записи

Bruce Springsteen — «Tracks II: The Lost Albums»

Лучшие аннотации к альбому

Miles Davis — «Miles ’55: The Prestige Recordings»

Лучший исторический альбом

Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years (1976-1980)
Patrick Milligan & Joni Mitchell, compilation producers; Bernie Grundman, mastering engineer (Joni Mitchell)

Лучшее джаз-исполнение

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade — «Windows – Live»

Лучший вокальный джаз-альбом

Samara Joy — «Portrait»

Лучший инструментальный джаз-альбом

Sullivan Fortner — «Southern Nights»

Лучший альбом большого джазового ансамбля

Christian McBride Big Band — «Without Further Ado, Vol. 1»

Лучший альбом латин-джаза

Gonzalo Rubalcaba et al. — «A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole»

Лучший альтернативный джаз-альбом

Nate Smith — «LIVE-ACTION»

Лучший альбом музыкального театра

Buena Vista Social Club

Лучшее госпел-альбом

Darrel Walls, PJ Morton — «Heart of Mine»

Лучшее госпел-исполнение

CeCe Winans feat. Shirley Caesar — «Come Jesus Come»

Обложка релиза

Лучший сборный саундтрек для визуальных медиа

«Sinners»

Лучший музыкальный саундтрек для визуальных медиа (фильм и телевидение)

«Sinners» (композитор Ludwig Göransson)

Лучший саундтрек для видеоигр и интерактивных медиа

«Sword of the Sea» (композитор Austin Wintory)

Лучшая песня, написанная для визуальных медиа

«Golden» («Кей-поп охотницы на демонов»)

Лучшее музыкальное видео

Doechii — «Anxiety»

Лучший музыкальный фильм

John Williams, «Music by John Williams»

Лучший блюграсс-альбом

Billy Strings — «Highway Prayers»

Лучший традиционный блюз-альбом

Buddy Guy — «Ain’t Done With the Blues»

Лучший современный блюз-альбом

Robert Randolph — «Preacher Kids»

Лучший фолк-альбом

I’m With Her — «Wild and Clear and Blue»

Лучший латин-поп альбом

Natalia Lafourcade — «Cancionera»

Лучший альбом латин-рока или альтернативы

CA7RIEL & Paco Amoroso — «PAPOTA»

Лучший альбом мексиканской музыки (включая техано)

Carín León — «Palabra De To’s (Seca)»

Лучший альбом тропической латин-музыки

Gloria Estefan — «Raíces»

