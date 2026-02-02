The Cure, Nine Inch Nails и Кендрик Ламар (не опять, а снова!): все лауреаты «Грэмми»-2026

Лидерами по числу номинаций в этом году стали Кендрик Ламар (9), Леди Гага (7), продюсеры Джек Антонофф и Cirkut (7), Бэд Банни (6), Сабрина Карпентер (6), звукорежиссер Сербан Генеа (6) и выходец из Nickelodeon (вы видели его в сериале «Виктория-победительница»!) Леон Томас (6).
Одним из ведущих церемонии выступил наш краш со времен сериала «Хор» Даррен Крисс, а Charli XCX, Чаппелл Рон и Гарри Стайлз раздали статуэтки во время основной части. Публикуем имена тех, кто ушел не с пустыми руками из Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.
Альбом года
Bad Bunny — «DeBÍ TiRAR MáS FOToS»
Песня года
Billie Eilish — «WILDFLOWER»
Лучший новый артист
Olivia Dean
Запись года
Kendrick Lamar & SZA — «luther»
Продюсер года (неклассическая музыка)
Cirkut
Автор песен года (неклассическая музыка)
Amy Allen
Лучшее сольное поп-исполнение
Lola Young — «Messy»
Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой
Cynthia Erivo & Ariana Grande — «Defying Gravity»
Лучший вокальный поп-альбом
Lady Gaga — «Mayhem»
Лучшая танцевальная/электронная запись
Tame Impala — «End of Summer»
Лучшая танцевально-поп запись
Lady Gaga — «Abracadabra»
Лучший танцевальный/электронный альбом
FKA twigs — «EUSEXUA»
Лучший ремикс
Gesaffelstein — «Abracadabra (Gesaffelstein Remix)»
Лучшее рок-исполнение
YUNGBLUD feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman & II — «Changes (Live From Villa Park)»
Лучшее метал-исполнение
Turnstile — «BIRDS»
Лучшая рок-песня
Nine Inch Nails — «As Alive As You Need Me To Be»
Лучший рок-альбом
Turnstile — «NEVER ENOUGH»
Лучшее альтернативное музыкальное исполнение
The Cure — «Alone»
Лучший альтернативный музыкальный альбом
The Cure — «Songs of a Lost World»
Лучшее R&B-исполнение
Kehlani — «Folded»
Лучшее традиционное R&B-исполнение
Leon Thomas — «VIBES DON’T LIE»
Лучшая R&B-песня
Kehlani — «Folded»
Лучший прогрессив-R&B-альбом
Durand Bernarr — «BLOOM»
Лучший R&B-альбом
Leon Thomas — «MUTT»
Лучшее рэп-исполнение
Clipse, Pusha T & Malice feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams — «Chains & Whips»
Лучшее мелодичное рэп-исполнение
Kendrick Lamar & SZA — «luther»
Лучшая рэп-песня
Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay — «tv off»
Лучший рэп-альбом
Kendrick Lamar — «GNX»
Лучший альбом устной поэзии
Mad Skillz — «Words For Days Vol. 1»
Лучшее сольное кантри-исполнение
Chris Stapleton — «Bad As I Used to Be”(From F1 The Movie)»
Лучшее кантри-исполнение дуэтом/группой
Shaboozey & Jelly Roll — «Amen»
Лучшая кантри-песня
Tyler Childers — «Bitin’ List»
Лучший современный кантри-альбом
Jelly Roll — «Beautifully Broken»
Лучший традиционный кантри-альбом
Zach Top — «Ain’t in It for My Health»
Лучшее исполнение музыки американских корней
Mavis Staples — «Beautiful Strangers»
Лучшее исполнение в стиле американа
Mavis Staples — «Godspeed»
Лучшая песня в жанре американских корней
I’m With Her — «Ancient Light»
Лучший альбом в стиле американа
Jon Batiste — «BIG MONEY»
Лучшее оформление альбома
Tyler, The Creator — «CHROMAKOPIA»
Лучший дизайн упаковки записи
Bruce Springsteen — «Tracks II: The Lost Albums»
Лучшие аннотации к альбому
Miles Davis — «Miles ’55: The Prestige Recordings»
Лучший исторический альбом
Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years (1976-1980)
Patrick Milligan & Joni Mitchell, compilation producers; Bernie Grundman, mastering engineer (Joni Mitchell)
Лучшее джаз-исполнение
Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade — «Windows – Live»
Лучший вокальный джаз-альбом
Samara Joy — «Portrait»
Лучший инструментальный джаз-альбом
Sullivan Fortner — «Southern Nights»
Лучший альбом большого джазового ансамбля
Christian McBride Big Band — «Without Further Ado, Vol. 1»
Лучший альбом латин-джаза
Gonzalo Rubalcaba et al. — «A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole»
Лучший альтернативный джаз-альбом
Nate Smith — «LIVE-ACTION»
Лучший альбом музыкального театра
Buena Vista Social Club
Лучшее госпел-альбом
Darrel Walls, PJ Morton — «Heart of Mine»
Лучшее госпел-исполнение
CeCe Winans feat. Shirley Caesar — «Come Jesus Come»
Лучший сборный саундтрек для визуальных медиа
«Sinners»
Лучший музыкальный саундтрек для визуальных медиа (фильм и телевидение)
«Sinners» (композитор Ludwig Göransson)
Лучший саундтрек для видеоигр и интерактивных медиа
«Sword of the Sea» (композитор Austin Wintory)
Лучшая песня, написанная для визуальных медиа
«Golden» («Кей-поп охотницы на демонов»)
Лучшее музыкальное видео
Doechii — «Anxiety»
Лучший музыкальный фильм
John Williams, «Music by John Williams»
Лучший блюграсс-альбом
Billy Strings — «Highway Prayers»
Лучший традиционный блюз-альбом
Buddy Guy — «Ain’t Done With the Blues»
Лучший современный блюз-альбом
Robert Randolph — «Preacher Kids»
Лучший фолк-альбом
I’m With Her — «Wild and Clear and Blue»
Лучший латин-поп альбом
Natalia Lafourcade — «Cancionera»
Лучший альбом латин-рока или альтернативы
CA7RIEL & Paco Amoroso — «PAPOTA»
Лучший альбом мексиканской музыки (включая техано)
Carín León — «Palabra De To’s (Seca)»
Лучший альбом тропической латин-музыки
Gloria Estefan — «Raíces»
