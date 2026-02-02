The Cure, Nine Inch Nails и Кендрик Ламар (не опять, а снова!): все лауреаты «Грэмми»-2026

Лучшее R&B-исполнение

Kehlani — «Folded»

Лучшее традиционное R&B-исполнение

Leon Thomas — «VIBES DON’T LIE»

Лучшая R&B-песня

Kehlani — «Folded»

Лучший прогрессив-R&B-альбом

Durand Bernarr — «BLOOM»

Лучший R&B-альбом

Leon Thomas — «MUTT»

Лучшее рэп-исполнение

Clipse, Pusha T & Malice feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams — «Chains & Whips»

Лучшее мелодичное рэп-исполнение

Kendrick Lamar & SZA — «luther»

Лучшая рэп-песня

Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay — «tv off»

Лучший рэп-альбом

Kendrick Lamar — «GNX»