В Петербургской филармонии состоится концерт памяти жертв Холокоста «Желтые звезды»

Петербургская филармония посвящает программу «Желтые звезды», собранную из музыки еврейских композиторов или с евройской тематикой, памяти жертв Холокоста. В этом году мемориальный концерт пройдет в 11-й раз.

В двухчасовом выступлении прозвучат вариации «Kol Nidrei» для виолончели и фортепиано Макса Бруха, Concerto funebre для скрипки и струнных Карла Амадеуса Хартманна, вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» Дмитрия Шостаковича и Симфониетта № 1 «На еврейские темы» Мечислава Вайнберга.

Первая мелодия из вариаций «Kol Nidrei» — это молитва, звучащая в канун Йом-кипура (иудейский день поста, покаяния и отпущения грехов). Вторая — песня Исаака Натана на текст одной из «Еврейских мелодий» Байрона: «Ах, плачьте, как плакали мы на реках вавилонских!». В свое время Натан открывал европоцентричному миру музыку колонизированных территорий: он первым исследовал и переписал сочинения австралийских аборигенов.