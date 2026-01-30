В Петербургской филармонии состоится концерт памяти жертв Холокоста «Желтые звезды»

Романтические вариации для виолончели и фортепиано, цикл «Из еврейской народной поэзии» Шостаковича и Симфониетта №1 Мечислава Вайнберга прозвучат в Большом зале 4 февраля.
Петербургская филармония посвящает программу «Желтые звезды», собранную из музыки еврейских композиторов или с евройской тематикой, памяти жертв Холокоста. В этом году мемориальный концерт пройдет в 11-й раз.
В двухчасовом выступлении прозвучат вариации «Kol Nidrei» для виолончели и фортепиано Макса Бруха, Concerto funebre для скрипки и струнных Карла Амадеуса Хартманна, вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» Дмитрия Шостаковича и Симфониетта № 1 «На еврейские темы» Мечислава Вайнберга.
Первая мелодия из вариаций «Kol Nidrei» — это молитва, звучащая в канун Йом-кипура (иудейский день поста, покаяния и отпущения грехов). Вторая — песня Исаака Натана на текст одной из «Еврейских мелодий» Байрона: «Ах, плачьте, как плакали мы на реках вавилонских!». В свое время Натан открывал европоцентричному миру музыку колонизированных территорий: он первым исследовал и переписал сочинения австралийских аборигенов.
Concerto funebre Хартманна, завершенный в Германии в 1939 году, создавался как свидетельство своего времени. «Я хотел записать все, что думал и чувствовал, – говорил композитор, – Четыре части [концерта] плавно перетекают одна в другую без паузы. Интеллектуальная и духовная безнадежность того периода противопоставляется выражению надежды в двух хоралах, звучащих в начале и конце».
Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» Дмитрия Шостаковича и Симфониетта № 1 «На еврейские темы» Мечислава Вайнберга были созданы в 1948 году, когда борьба с космополитизмом в СССР приобрела массовый характер. Цикл Шостаковича, превратившего народные тексты в драматические и даже трагические сцены, ждал премьеры долгие семь лет. Впервые он прозвучал в 1955-м в Малом зале Ленинградской филармонии.
Симфониетта Вайнберга, в которой звучат интонации еврейского фольклора, посвящена дружбе народов СССР. В 1948 году был убит тесть композитора, актер и режиссер Соломон Михоэлс, в 1953 году арестовали самого Вайнберга.
В разные годы в «Желтых звездах» принимали участие актриса Ксения Раппопорт, пианистка Полина Осетинская, скрипачи Максим Венгеров и Александр Кулицкий, трубач Сергей Накаряков, кларнетист Юрий Милкис, альтист Максим Рысанов, оперная певица Олеся Петрова, скрипачка Анна Зильберборд и арфистка Алиса Садикова, Квартет «Клезмерата Фиорентина».
В этом году на сцене Большого зала выступит симфонический оркестр филармонии — дирижирует Владимир Альтшулер. Также в программе примут участие оперные звезды Надежда Павлова, Наталия Ляскова, Сергей Годин, скрипач Даниил Коган и виолончелист Иван Сендецкий, пианист Алексей Гориболь.
Концерт состоится 4 февраля в 20:00. Билеты в продаже на сайте филармонии.
