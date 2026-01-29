Премьера! На новой сцене Мариинского театра покажут оперу «Борис Годунов» в постановке Орлина Анастасова

Партию Бориса Годунова исполнит Ильдар Абдразаков, за дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
6 февраля в Мариинском-2 пройдут первые показы монументальной оперы Мусоргского «Борис Годунов» в постановке режиссера Орлина Анастасова и художника Дениса Иванова. 6 и 8 февраля в 19:00 титульную партию исполнит Ильдар Абдразаков. На всех премьерных представлениях дирижирует Валерий Гергиев.
Мировая премьера сочинения, основанного на одноименной трагедии Александра Пушкина и «Истории государства Российского» Николая Карамзина, состоялась 27 января 1874 года в Мариинском театре. Дирекция императорских театров одобрила оперу Модеста Мусоргского лишь во второй редакции, а после 26 спектаклей, в 1882 году, «Бориса Годунова» сняли с репертуара. В 1898 году сочинение в редакции Римского-Корсакова поставили в Московской частной опере. Заглавную роль исполнял Федор Шаляпин, и это определило успех сочинения. Милан, Париж, Лондон и Нью-Йорк с овациями встречали Шаляпина в образе страдающего царя. В XX-XXI веках «Борис Годунов» стал одной из самых репертуарных русских опер.
В новой постановке сочинение Мусоргского прозвучит в первой авторской редакции 1869 года. Спектакль готовит тандем, который уже до этого ставил «Эрнани» Верди: режиссер Орлин Анастасов и художник Денис Иванов. Для спектакля изготовили шесть огромных павильонов. Каждый из них обладает подвижными модулями, что делает постановку мобильной: элементы декораций будут меняться на глазах у публики.
Лейтмотивами сценографии стали два контрастных элемента. С одной стороны, лед, холод, снег — царствование Бориса пришлось на малый ледниковый период, когда началась бесконечная зима, а с ней и Великий голод. С другой стороны — золото и блеск, обозначающие власть и богатство. Лед и золото стали символами двух сталкивающихся миров, народа и царя, у каждого из которых — своя трагедия.
Архитектуру и костюмы переосмыслили и наделили метафорами, чтобы зрители могли свободно интерпретировать историческое сочинение. Наряды бояр вручную покрыли огромным количеством потали.
С 1990 года в Мариинском театре опера «Борис Годунов» идет в постановке Андрея Тарковского. Ильдар Абдразаков исполнял титульную партию оперы Мусоргского на фестивале «Звезды белых ночей», а также в сценической адаптации Сергея Богославского с видеодекорациями художника Петра Окунева.
Партии готовят:
- Борис Годунов — Ильдар Абдразаков, Евгений Никитин, Глеб Перязев, Станислав Трофимов;
- Шуйский — Евгений Акимов, Дмитрий Головнин, Александр Мангутов;
- Пимен — Юрий Воробьёв, Михаил Петренко, Олег Сычёв;
- Гришка Отрепьев — Гамид Абдулов, Кирилл Белов, Роман Широких;
- Юродивый — Андрей Зорин, Андрей Попов;
- Андрей Щелкалов — Вячеслав Васильев, Владислав Куприянов, Павел Янковский;
- Варлаам — Михаил Колелишвили, Мирослав Молчанов, Яков Стрижак.
Показы пройдут 6 февраля в 19:00, 7 февраля — в 13:00 и 19:00, 8 февраля — в 13:00 и 19:00 на новой сцене Мариинского театра. Билеты в продаже на сайте.
