Премьера! На новой сцене Мариинского театра покажут оперу «Борис Годунов» в постановке Орлина Анастасова

6 февраля в Мариинском-2 пройдут первые показы монументальной оперы Мусоргского «Борис Годунов» в постановке режиссера Орлина Анастасова и художника Дениса Иванова. 6 и 8 февраля в 19:00 титульную партию исполнит Ильдар Абдразаков. На всех премьерных представлениях дирижирует Валерий Гергиев.

Мировая премьера сочинения, основанного на одноименной трагедии Александра Пушкина и «Истории государства Российского» Николая Карамзина, состоялась 27 января 1874 года в Мариинском театре. Дирекция императорских театров одобрила оперу Модеста Мусоргского лишь во второй редакции, а после 26 спектаклей, в 1882 году, «Бориса Годунова» сняли с репертуара. В 1898 году сочинение в редакции Римского-Корсакова поставили в Московской частной опере. Заглавную роль исполнял Федор Шаляпин, и это определило успех сочинения. Милан, Париж, Лондон и Нью-Йорк с овациями встречали Шаляпина в образе страдающего царя. В XX-XXI веках «Борис Годунов» стал одной из самых репертуарных русских опер.

В новой постановке сочинение Мусоргского прозвучит в первой авторской редакции 1869 года. Спектакль готовит тандем, который уже до этого ставил «Эрнани» Верди: режиссер Орлин Анастасов и художник Денис Иванов. Для спектакля изготовили шесть огромных павильонов. Каждый из них обладает подвижными модулями, что делает постановку мобильной: элементы декораций будут меняться на глазах у публики.