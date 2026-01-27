Умер бессменный художественный руководитель петербургской Академической Капеллы Владислав Чернушенко

Владислав Чернушенко — бессменный художественный руководитель Капеллы с 1974 года, дирижер и хормейстер, почетный гражданин Петербурга. С 1979 по 2002 год руководил Консерваторией имени Римского-Корсакова. 14 января музыкант отметил 90-летний юбилей.

В 1962 году Чернушенко создал камерный хор и 17 лет руководил коллективом. Он занимался педагогической работой в консерватории и музыкальных училищах, дирижировал симфоническими и камерными концертами, ставил спектакли и работал вторым дирижером Малого театра оперы и балета. В 1981-м организовал фестиваль «Невские хоровые ассамблеи» с циклом исторических концертов и конференцией «Пять веков русской хоровой музыки».

«Его вклад в отечественную музыкальную культуру воистину бесценен. Владислав Александрович оставил нам богатейшее творческое наследие, которое во многом определило развитие хорового искусства второй половины XX — начала XXI веков», — пишут сотрудники Капеллы об ушедшем художественном руководителе.

Редакция Собака.ru выражает соболезнования близким, коллегам и ученикам Владислава Александровича.