Джеймс Блейк, Гарри Стайлз и Cat Power: что послушать на этой неделе

James Blake — «Death of Love» (сингл)

Джеймс Блейк готовится выпустить свой седьмой альбом — релиз «Trying Times» назначен на 13 марта. Первый сингл «Death of Love» — тонкий и медитативный, и мы настоятельно советуем «зависнуть» в нем на несколько прослушиваний — просто включите повтор, оно того стоит.

«Эта пластинка даст вам понимание меня и моих мыслей. Это интроспективная и уязвимая запись. Я так ей горжусь. Надеюсь, вам понравится», — говорит музыкант.