Джеймс Блейк, Гарри Стайлз и Cat Power: что послушать на этой неделе

Джесси Уэйр впускает нас в свой райский сад и тизерит следующий лонгплей, Гарри Стайлз заходит на территорию электроники, Джеймс Блейк хоронит любовь в декорациях сериала «Офис», Fred again.. продолжает наполнять свой «бесконечный» альбом «USB», а продюсер Дархил Кэмпер-младший (теперь просто Camper!) дебютирует с сольным проектом при поддержке великого Стиви Уандера.
Harry Styles — «Aperture» (сингл)
Гарри Стайлз заходит на территорию электроники (вероятно, его берлинские будни в 2025 году пошли этому на пользу): пульсирующий трек «Aperture» войдет в его четвертый альбом «Kiss All The Time, Disco Occasionally», который выйдет 6 марта.
Camper — «CAMPILATION» (альбом)
Почти два десятилетия Дархил Кэмпер-младший продюсировал альбомы, которые мы хорошо знаем: от Биг Шона и Ашера до одноименного дебюта певицы H.E.R., принесшего ей «Грэмми» в 2018 году. Теперь музыкант выпустил сольную пластинку, и список ее гостей поражает: от Ty Dolla $ign и Виктории Моне до Стиви Уандера на гармонике.
James Blake — «Death of Love» (сингл)
Джеймс Блейк готовится выпустить свой седьмой альбом — релиз «Trying Times» назначен на 13 марта. Первый сингл «Death of Love» — тонкий и медитативный, и мы настоятельно советуем «зависнуть» в нем на несколько прослушиваний — просто включите повтор, оно того стоит.
«Эта пластинка даст вам понимание меня и моих мыслей. Это интроспективная и уязвимая запись. Я так ей горжусь. Надеюсь, вам понравится», — говорит музыкант.
Cat Power — «Redux» (мини-альбом)
В честь 20-летия альбома «The Greatest», принесшего популярность Шарлин Маршалл aka Cat Power, певица выпустила EP на три трека. В релиз вошли каверы на «Try Me» Джеймса Брауна и «Nothing Compares 2 U» Принса (известная в версии Шинейд О'Коннор), а также собственная песня «Could We».
Jessie Ware — «I Could Get Used To This» (сингл)
Джесси Уэйр возвращается с новой музыкой — впервые после альбома «That! Feels Good!» 2023 года. Новая пластинка не за горами — и с помощью клипа на сингл «I Could Get Used To This» мы можем почувствовать, каким она будет.
«Я хотела показать мир, который я пытаюсь изобразить в альбоме: романтика, настоящая любовь, празднование и удовольствие (всегда!) в саду, полном богов и богинь», — говорит певица.
Fred again.. & Young Thug — «scared» (сингл)
Плодовитый продюсер Fred again.. продолжает наполнять свой «бесконечный» альбом «USB», начатый в 2022 году. Это место для хранения треков, в котором, как он надеется, когда-нибудь их станет 200. Возможно, свежий фит с Young Thug будет в их числе!
18+
