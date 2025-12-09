Лот дня: рукопись песни «Спокойная ночь» Виктора Цоя (за 1 млн рублей!) выставлена на торги «Литфонда»

18 декабря рукопись Виктора Цоя песни «Спокойная ночь» с визой методиста и заведующего репертуарного отдела Рок-клуба Нины Барановской разыграют на торгах редчайших изданий, исторических документов и других полиграфических материалов из Петербурга.

Текст песни написан ручкой на бумаге 26,5x20,8 см. Под ним — виза Барановской: подпись и дата «7.06.86». Лот обладает коллекционной сохранностью и выставлен по стартовой цене в 1 млн рулей.