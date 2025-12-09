Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Музыка

В Петербурге стартовал оперный фестиваль Галины Вишневской

На главных сценах города выпускники ее Центра Оперного Пения представят артистку легендой музыкальной сцены и покажут актуальность педагогического наследия Вишневской. В рамках фестиваля прозвучат оперные и камерные произведения, составлявшие репертуар певицы.

Фото: Виталий Коликов для Собака.ru

С 8 по 11 декабря на разных музыкальных площадках города проходит фестиваль памяти легенды советской оперной сцены Галины Вишневской. Художественный руководитель – виолончелистка (и дочь музыкантов Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской) Ольга Ростропович.

Форум открылся 8 декабря оперным Гала-концертом в Большом зале филармонии Шостаковича. В исполнении солистов Центра Оперного Пения Галины Вишневской, сопрано Альбина Латипова, Светлана Лачина, меццо-сопрано Юлия Вакула и Юлия Шаварина, тенор Сергей Поляков, баритон Эльчин Азизов прозвучат арии и сцены из произведений Верди, Пуччини, Чайковского и других композиторов. За дирижерским пультом Александр Соловьев.

9 декабря в Малом зале филармонии состоится Концерт вокальной музыки. Камерный репертуар, любимый Вишневской, охватит романсы и дуэты Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Свиридова. Солисты Центра Оперного Пения выступят в сопровождении пианистов – лауреатов международных конкурсов Валерии Петровой и Георгия Мигунова.

10 декабря в Эрмитажном театре прозвучит опера Руджеро Леонкавалло «Паяцы» в постановке Центра Оперного Пения и в исполнении солистов и оркестра. Режиссер-постановщик – Иван Поповски. Опера рассказывает о предводителе бродячей труппы комедии дель арте Канио. Сценография и костюмы – Андрей Климов. 

В день памяти Вишневской, 11 декабря, завершение фестиваля пройдет на сцене Театра музыкальной комедии. Музыкально-литературную композицию на основе фрагмента книги Вишневской «Галина» прочтет Юлия Рутберг.

Люди:
Галина Вишневская

