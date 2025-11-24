Что послушать на этой неделе: The Neighbourhood, «АукцЫон» и Beautiful Boys

«Сироткин» — «Олень» (мини-альбом)

Никто не опишет музыку группы Сергея Сироткина трогательнее ее участников, поэтому прямая речь: «Наш новый альбом называется "Олень". Как и в живом олене, в нем есть неловкость, угловатость, но и своя красота. На обложке олененок, ее зовут Луна. Она живет на ферме в Подмосковье. В альбоме есть два фита: с SALUKI и с Молодежным хором Сретенского Монастыря. В звуке — брейкбит, гитары и хоупкор. Кажется все, теперь альбом ваш, слушайте и делитесь, как вам!»