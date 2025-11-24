Что послушать на этой неделе: The Neighbourhood, «АукцЫон» и Beautiful Boys

«Неловкость, угловатость и красота» нового мини-альбома «Сироткина», претензии к современности (ведь «раньше было лучше»!) подписантов «Диско клуба» «Стерео ширина», синти-поп о расставании канадки Austra и саундтрек Макса Рихтера к новому фильму лауреатки «Оскара» Хлои Чжао. Рассказываем об этих и других (главных!) музыкальных релизах, под которые мы проведем эту неделю — и вам советуем.
The Neighbourhood — «(((((ultraSOUND)))))» (альбом)
Калифорнийские соседи вернулись с первым за пять лет альбомом, который вдохновлен брит-попом и местами звучит как Oasis (0% осуждения, 100% понимания, весь мир переживает за реюнион братьев Галлахер!). На этот раз The Neighbourhood размышляют об эмоциональной уязвимости, взрослении и собственном творческом росте.
«Сироткин» — «Олень» (мини-альбом)
Никто не опишет музыку группы Сергея Сироткина трогательнее ее участников, поэтому прямая речь: «Наш новый альбом называется "Олень". Как и в живом олене, в нем есть неловкость, угловатость, но и своя красота. На обложке олененок, ее зовут Луна. Она живет на ферме в Подмосковье. В альбоме есть два фита: с SALUKI и с Молодежным хором Сретенского Монастыря. В звуке — брейкбит, гитары и хоупкор. Кажется все, теперь альбом ваш, слушайте и делитесь, как вам!»
Austra — «Chin Up Buttercup» (альбом)
ABBA, Мадонна и «Секретные материалы» — источники вдохновления для первого за пять лет альбома канадской певицы Austra. 10 душераздирающих синти-поп-треков — ее способ пережить расставание, которое «полностью застало ее врасплох». «Судя по альбому (и его обезоруживающей обложке), этот эпизод и сопутствующая ему скорбь поразили ее как религиозное откровение — которое, как и многие другие вещи, лучше всего исследовать через призму евроданса», — пишут обозреватели Pitchfork.
Beautiful Boys — «Такая красивая жизнь» (альбом)
Некоторые композиции на новом альбоме ждали своего часа пять лет — и вот теперь они, написанные в разные годы, собраны воедино. В «Краснодаре» звучит тоска по ушедшему лету — символу самой яркой юности. «Тверь» рассказывает о поиске человека, исчезнувшего из жизни без следа. В «Ханку» герой обращается к Балтийскому морю с просьбой вернуть любимую, но ответом остается лишь тишина. А «Такая красивая жизнь» — это поток воспоминаний размышлений о времени, которое уходит, и чувствах, что остаются навсегда.
TAPENIGHT — «Ты снова будишь меня» (сингл)
Петербуржцы TAPENIGHT выпустили трогательную поп-рок балладу об «одиноком пробуждении и пост-размышлении о произошедшем». Она откроет третий полноформатный альбом группы, который мы очень ждем.
«АукцЫон» — «Сокровище» (альбом)
В начале было слово: большинство песен на 12-м и первом за пять лет альбоме группы Леонида Федорова написаны поэтом Дмитрием Озерским, вернее от его строк отталкивались музыканты «Именно такой подход — когда слово наследует звуку — придает материалу глубину, пластичность и гипнотическую атмосферу», — говорят они. И в подтверждение своих творческих принципов участники «АукцЫона» приводят цитату из «Евангелия от Матфея»: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».
«Стерео ширина» — «Раньше Было Лучше» (сингл)
Доминик Мара и Глеб Ромашевский познакомились в ГИТИСе, стали артистами драматического театра и кино, а теперь раздают стиль как резиденты «Диско клуба». Их новый сингл — для тех, кому кажется, что лучшее в жизни позади. Мы про беззаботные тусовки в скейт-парке и миллион фильтров на фото, конечно!
Max Richter — «Hamnet (Original Motion Picture Soundtrack)» (альбом)
Автор «Земли кочевников» и вторая в истории женщина, получившая режиссерский «Оскар», Хлоя Чжао экранизировала роман Мэгги О’Фаррелл о страшном периоде из жизни Уильяма Шекспира (Пол Мескал) и его жены Агнес (Джесси Бакли) — смерти их единственного сына (позже это станет источником вдохновения для создания «Гамлета»). Плодовитый композитор Макс Рихтер без труда создал сложную, захватывающую музыку, идеально подходящую для этой тяжелой и полной скорби истории.
Sasha Galianov — «Металл» (альбом)
Новый альбом петербургского продюсера Саши Гальянова — это 17 треков на стыке русского рока и индастриала, разделенные на две части аудиоколлажом в духе экспериментов Einstürzende Neubauten. Первая — условно «забавная» (как говорит Саша, «для поездок на работу или утренней зарядки»), вторая — «серьезная»: с вдумчивыми арт-рок песнями.
Levandowskiy — «Luxury grooves vol.1» (альбом)
Levandowskiy уже экспериментировал с электронной музыкой, но на большой релиз решился только сейчас. «Модно, дорого и подвижно» — главные теги пластинки, уместной и на огромных опен-эйрах, и в закрытых клубах.
Ilya Fisherman — «Show Me The White Nights» (альбом)
«Show Me The White Nights» — второй студийный альбом петербургского музыканта Ильи Фишермана, который соединяет в себе фанк и соул, пропитанные городской романтикой и меланхолией. В общем, эмоциональный саундтрек Петербурга! Среди гостей — Меджикул, L’One, Untone Chernov и J.ROUH.
18+
Комментарии (0)