Джазмен и неоклассик Игорь Яковенко сыграет на препарированном рояле в Левашовском хлебозаводе

Композитор и лауреат международных конкурсов представит мистерию Dilemma.
6 декабря в Котельной Левашовского хлебозавода состоится петербургская премьера музыкального цикла Игоря Яковенко Dilemma. Композитор и пианист, известный как поклонникам неоклассики, так и джаза, и электроники, представит аудиальный парадокс — исследование глобальных противоречий в мире.
Главная фишка концерта — участие двух роялей и игра контрастов. На классическом пианист исполнит серию меланхоличных миниатюр, а на препарированном — спонтанные импровизации. Между его струнами размещены специальные предметы, которые искажают классический насыщенный тембр и создают самобытное техногенное звучание.
Masters дополняют: «Дилемма предполагает необходимость и, одновременно, невозможность выбора. В самом понятии заключена противоречивая двойственность, присущая всему нашему миру: от квантовой механики до духовных опытов. Именно этот феномен стал объектом музыкального исследования Яковенко».
Игорь Яковенко — композитор и пианист, чье творчество находится стыке академической классики с джазовой импровизацией. Он известен как автор оперы «Виновны», а также как создатель оригинальных альбомов, таких как Pantheon, основанный на славянских мифах, Promenade, вдохновленный «Картинками с выставки» Мусоргского, False Sonatas вдохновленный творчеством Бенджамина Бриттена. Яковенко также получил инженерное образование, а затем окончил академию им. Маймонида, где учился у Игоря Бриля.
0+
