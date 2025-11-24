Джазмен и неоклассик Игорь Яковенко сыграет на препарированном рояле в Левашовском хлебозаводе

6 декабря в Котельной Левашовского хлебозавода состоится петербургская премьера музыкального цикла Игоря Яковенко Dilemma. Композитор и пианист, известный как поклонникам неоклассики, так и джаза, и электроники, представит аудиальный парадокс — исследование глобальных противоречий в мире.

Главная фишка концерта — участие двух роялей и игра контрастов. На классическом пианист исполнит серию меланхоличных миниатюр, а на препарированном — спонтанные импровизации. Между его струнами размещены специальные предметы, которые искажают классический насыщенный тембр и создают самобытное техногенное звучание.