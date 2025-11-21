Лоты дня: школьную тетрадь Петра Мамонова и рукопись песни Майка Науменко «Я продолжаю забывать» продали на торгах

Семиклассник и будущая рок-звезда писал: «Весна или зима? Конечно, это тоже хорошие времена года. Но осень, именно золотая осень с ее яркими красками и особенными запахами мне нравится больше всего.
Тетрадь для контрольных работ по русскому языку ученика 7 класса 30-й спецшколы Мамонова Петра, середина 1960-х годов.
20 ноября артефакты были выставлены на торгах редких книг, автографов, фотографий, плакатов, открыток, мемориальных предметов и исторических бумаг из Петербурга в аукционном доме «Литфонда».
По стартовой цене 22 тысячи рублей разыгрывалась тетрадь для контрольных работ по русскому языку ученика 7 класса Пети Мамонова. На 9 страницах — записи, на двух других — рисунки. На одной из страниц ученик исправил учительскую оценку «3» на «кол» с пометкой «пишет неграмотно». К тетради прилагается выписка о благодарности Мамонову за участие в вечере драматурга Коростылева. Известно, что Петр Мамонов был отчислен из этой школы после инцидента со взрывом у кабинета химии. Лот представляет коллекционный интерес.
Среди других горячих лотов: рукопись песни «Я продолжаю забывать» Майка Науменко, датированная маем 1986 года. В нижней части листа — подпись Нины Барановской с датой «22.05.86». У песни группы «Зоопарк» биографический контекст. В последние годы Майк Науменко иногда забывал слова на концертах. По воспоминаниям современников, однажды звукорежиссер вывел его микрофон на полную громкость, после чего Майк перестал объяснять подобные
Сотрудница Ленинградского рок-клуба Нина Барановская занималась официальным утверждением репертуара. Она помогала музыкантам, в том числе придумывая «проходные» варианты названий песен. Её автограф на рукописи подтверждает, что текст был принят к исполнению. Рукопись обладает коллекционной ценностью. Лот выставлялся по стартовой цене 80 тысяч рублей.
