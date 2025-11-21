Лоты дня: школьную тетрадь Петра Мамонова и рукопись песни Майка Науменко «Я продолжаю забывать» продали на торгах

Среди других горячих лотов: рукопись песни «Я продолжаю забывать» Майка Науменко, датированная маем 1986 года. В нижней части листа — подпись Нины Барановской с датой «22.05.86». У песни группы «Зоопарк» биографический контекст. В последние годы Майк Науменко иногда забывал слова на концертах. По воспоминаниям современников, однажды звукорежиссер вывел его микрофон на полную громкость, после чего Майк перестал объяснять подобные

Сотрудница Ленинградского рок-клуба Нина Барановская занималась официальным утверждением репертуара. Она помогала музыкантам, в том числе придумывая «проходные» варианты названий песен. Её автограф на рукописи подтверждает, что текст был принят к исполнению. Рукопись обладает коллекционной ценностью. Лот выставлялся по стартовой цене 80 тысяч рублей.