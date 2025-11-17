Эпилог техно-фестиваля Gamma Delta пройдет на заводе Степана Разина. Рейв посвятили 16-летию m_division

Заключительная главного ежегодного оплота рейверской культуры от группировки m_division соберет главные имена электронной сцены и актуальных медиаавторов для главной зимней ночи танцев. Забываем о делах и даем джазу!
6 декабря в индустриальных декорациях Завода Разина пройдет заключительная глава серии фестивалей Gamma. Delta 2025 посвятили 16-летию творческого объединения m_division.
Программа события развернется на трех площадках пространства. Лайн-ап будет обновляться, пока известно только одно имя. Одним из хедлайнеров станет авангардист электронной культуры и исполнитель первого BOILER ROOM в Армении, основатель лейбла Death Bell Records TØTAL.
Кроме того, анонсирован юбилейный десятый фестиваль GAMMA, который пройдет с 3 по 6 июля в Петербурге.
