Эпилог техно-фестиваля Gamma Delta пройдет на заводе Степана Разина. Рейв посвятили 16-летию m_division

6 декабря в индустриальных декорациях Завода Разина пройдет заключительная глава серии фестивалей Gamma. Delta 2025 посвятили 16-летию творческого объединения m_division.

Программа события развернется на трех площадках пространства. Лайн-ап будет обновляться, пока известно только одно имя. Одним из хедлайнеров станет авангардист электронной культуры и исполнитель первого BOILER ROOM в Армении, основатель лейбла Death Bell Records TØTAL.

Кроме того, анонсирован юбилейный десятый фестиваль GAMMA, который пройдет с 3 по 6 июля в Петербурге.

18+