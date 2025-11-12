Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Kito Jempere Band выйдут на Новую сцену Александринки в честь десятилетия

Инди-группа, основанная музыкантом Кириллом Сергеевым, празднует юбилей и возвращается к истокам — 10 лет назад именно на сцене Александринки в проекте «Открытая репетиция» состоялся спонтанный джем команды, который подружил IDM, живой звук и импровизацию, а также положил начало истории коллектива.

Фото: Валентин Блох для Собака.ru

9 декабря в Медиацентре состоится концерт Kito Jempere Band «Возвращение на Новую сцену Александринского театра» — к 10-летию коллектива. Участники — Кирилл Сергеев, Руслан Гаджимурадов, Роман Уразов, Матвей Аверин, Артемий Гунбин и Леонид Тяптин — представят большое аудиовизуальное стадионное шоу, заключенное в камерное пространство Медиацентра. Так, чтобы можно было прикоснуться рукой: «это не просто концерт. Это возможность увидеть и услышать, как все начиналось — и куда нас привело».

«Задачей концерта будет сохранить этот момент — возвращение домой после десятилетия пути, сотен часов музыки, десятков фестивалей и бесчисленных импровизаций», — делятся в анонсе музыканты.

В открытую продажу поступит лишь 40 билетов.

Kito Jempere Band вырос из сольной работы Кирилла Сергеева (Kito Jempere) — петербургского музыканта, продюсера и диджея, чья музыка выходит на лейблах Mule Musiq (Japan), DFA (USA), System 108 (Россия), Freerange Records (UK), Let’s Play House (USA), Dirt Crew (Germany), Hell Yeah (Italy) и многих других.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: