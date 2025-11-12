Kito Jempere Band выйдут на Новую сцену Александринки в честь десятилетия

9 декабря в Медиацентре состоится концерт Kito Jempere Band «Возвращение на Новую сцену Александринского театра» — к 10-летию коллектива. Участники — Кирилл Сергеев, Руслан Гаджимурадов, Роман Уразов, Матвей Аверин, Артемий Гунбин и Леонид Тяптин — представят большое аудиовизуальное стадионное шоу, заключенное в камерное пространство Медиацентра. Так, чтобы можно было прикоснуться рукой: «это не просто концерт. Это возможность увидеть и услышать, как все начиналось — и куда нас привело».

«Задачей концерта будет сохранить этот момент — возвращение домой после десятилетия пути, сотен часов музыки, десятков фестивалей и бесчисленных импровизаций», — делятся в анонсе музыканты.

В открытую продажу поступит лишь 40 билетов.

Kito Jempere Band вырос из сольной работы Кирилла Сергеева (Kito Jempere) — петербургского музыканта, продюсера и диджея, чья музыка выходит на лейблах Mule Musiq (Japan), DFA (USA), System 108 (Россия), Freerange Records (UK), Let’s Play House (USA), Dirt Crew (Germany), Hell Yeah (Italy) и многих других.

16+