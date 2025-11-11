Музыкальный фестиваль-посвящение композитору Георгию Свиридову пройдет в Петербурге

С 7 по 18 декабря в Петербурге состоится фестиваль «Время Свиридова», посвященный 110-летию со дня рождения композитора. В планах — 11 камерных и хоровых концертов с участием солистов Мариинского театра, артистов «Петербург-концерта» и других именитых музыкантов. Форум проводит Фонд развития Музея театрального и музыкального искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В день открытия также стартует выставка «Свиридов и Петербург», посвященная ленинградскому периоду жизни композитора. Она работает до 31 мая 2027 года, а в декабре и январе для посетителей проведут более 3 тысяч (!) бесплатных экскурсий. Запись на них откроется 10 ноября. А в Музее-квартире Римского-Корсакова пройдет концерт-открытие «Свиридов. Отчалившая Русь». В программе — вокальная поэма «Отчалившая Русь» на стихи Есенина и поэма «Петербург» в исполнении баритона Ивана Васильева и пианистки Елизаветы Украинской.

В Шереметевском дворце состоится концертный марафон музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель» в исполнении актера Михаила Черняка, пианистов Алины Федосеевой и Владислава Федорова. Ведущая — музыковед Елена Наливаева. Вечер продолжит концерт «Посвящение Свиридову» — солисты «Петербург-концерта» исполнят камерные и хоровые сочинения композитора, включая фрагменты из трио и поэмы «Памяти Сергея Есенина». Марафон завершится вокальным концертом «Муза Свиридова», в рамках которого сопрано Веры Чекановой исполнит романсы на стихи Лермонтова, Исаакяна и Пушкина.

10 декабря Певческая капелла Петербурга под управлением Николая Курбатова даст концерт-посвящение композитору в Академической капелле. А 14 декабря фестиваль продолжит концертный марафон в Музее-квартире Римского-Корсакова. Программу разовьет «Свиридов. Музыкальные грани», а также вокальный концерт «Слободская лирика».

Закрытие фестиваля состоится 18 декабря в Шереметевском дворце. В концерте «Отчалившая Русь» примет участие звезда оперной сцены, сопрано Олеся Петрова (Мариинский театр, Метрополитен-опера). В программе — одноименная вокальная поэма и цикл на стихи Александра Блока.

Подробная программа и регистрация доступны на сайте музея.

6+