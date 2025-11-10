Что послушать на этой неделе: Rosalía, Сюзанна и Florence + the Machine

11 откровений Сюзанны и прощальное письмо Кэти Перри Орландо Блуму, интеллектуальный арт-рок 20-летнего москвича vestfalin и «готическое диско» петербуржцев «Брысь», а еще Björk и Лондонский симфонический оркестр на альбоме Розалии. Рассказываем об этих и других свежих музыкальных релизах, под которые мы проведем эту неделю — и вам советуем.
Florence + the Machine — «Everybody Scream» (альбом)
Со времен «How Big, How Blue, How Beautiful» каждые три года Флоренс Уэлч выпускает по новой пластинке, и «Everybody Scream» — не исключение. Над 12-трековым альбомом она в течение двух лет работала вместе с Марком Боуэном из Idles, Аароном Десснером из The National и Мицки, а заглавный одноименный сингл спродюсировал Джеймс Форд (работал с Arctic Monkeys, The Last Shadow Puppets, Blur, Depeche Mode, Foals и Gorillaz!).
Rosalía — «Lux» (альбом)
Четвертый альбом испанской певицы (15 треков!) был записан с Лондонским симфоническим оркестром под управлением Даниэля Бьярнасона. Также в той или иной степени участвовали Björk, Yves Tumor и хор мальчиков Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana. «Во время записи вокала у меня действительно много раз бегали мурашки по коже, — говорит Rosalía. — Я не думаю, что когда-либо так много плакала во время записи альбома. "Motomami" был минималистичным. А "Lux" — это максимализм».
Сюзанна — «Алмазы» (альбом)
Восьмой альбом Сюзанны — это коллекция из 11 треков, в которых музыка становится откровением, а голос — интуицией. Певица называет «Алмазы» «саундтреком внутренней метаморфозы», в котором поп-хиты соседствуют с изобретательными композициями не для всех. Среди гостей — петербуржец Крип-а-крип и sylva, а за звук и продакшн отвечал музыкант и муж Сюзанны Никита Каменский.
vestfalin — «изречение выхода» (альбом)
20-летний музыкант из Москвы Анатолий Нефедов делает интеллектуальный арт-рок с фортепианными партиями в духе Джеймса Блейка. Его второй альбом «изречение выхода» (дебютный «человек в футляре» вышел в 2022 году) — это «поэма-эпос о человеке, который воскресает, чтобы умереть вновь», собранная из живых инструментов, тяжелых эмоций, литературы «потерянного поколения», вечных философских вопросов и щепотки житейского: «Давай, расскажи мне про Тарковского»; «Не то кино, не тот музей, не то вино».
Katy Perry — «bandaids» (сингл)
В новом сингле Кэти Перри расставляет все точки над «i» после расставания с актером Орландо Блумом. «Так привыкла, что ты меня подводишь, теперь бесполезно пытаться посылать цветы. Убеждая себя, что изменишься, ты не меняешься. Пластыри на разбитом сердце, — поет она. — Клянусь Богом, я обещаю, что пыталась, камня на камне не осталось. Дело не в том, что ты сделал, дело в том, чего ты не сделал. Ты был рядом, но тебя не было».
Claire Rousay — «A Little Death» (альбом)
Ночные голосовые (и абстрактные!) заметки на диктофон, экспериментальная электроника и живые инструменты — три составляющих, их которых соткан завершающий трилогию альбом «A Little Death» (первые два, «A Heavenly Touch» и «A Softer Focus», вышли в 2020 и 2021 годах). Добавляем в плейлисты для созерцаний и раздумий в темное время суток, которое с каждым днем в Петербурге все длиннее и длиннее.
«Брысь» — «Тихо» (альбом)
Вначале их было двое: петербургская группа «Брысь» выросла из дуэта вокалистки Вики Завгородней и басиста Аркадия Романова. Теперь это полноценная рок-группа с живыми барабанами и виртуозным гитаристом, а «Тихо» — их третий студийный альбом, на котором музыканты миксуют психоделику, пост-панк и даже регги с латино. Или, как говорят сами участники «Брысь», просто делают «готическое диско». Слушаем вживую 15 ноября в московском клубе «16 тонн» и 28 ноября в петербургских «Мачтах».
The Belair Lip Bombs — «Again» (альбом)
На втором альбоме австралийской группы — бодрый инди-рок с женским вокалом о стойкости и вере в себя, а еще о любви и рефлексии после ее завершения. «В это уже и без того захватывающее время для австралийской музыки у The Belair Lip Bombs, несомненно, есть все шансы для глобального процветания. Альбом «Again», если перефразировать U2, похож на прослушивание на роль популярной на весь мир группы», — уверен Дэвид Джеймс Янг из NME.
