Что послушать на этой неделе: Rosalía, Сюзанна и Florence + the Machine

Katy Perry — «bandaids» (сингл)

В новом сингле Кэти Перри расставляет все точки над «i» после расставания с актером Орландо Блумом. «Так привыкла, что ты меня подводишь, теперь бесполезно пытаться посылать цветы. Убеждая себя, что изменишься, ты не меняешься. Пластыри на разбитом сердце, — поет она. — Клянусь Богом, я обещаю, что пыталась, камня на камне не осталось. Дело не в том, что ты сделал, дело в том, чего ты не сделал. Ты был рядом, но тебя не было».