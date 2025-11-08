Объявлены номинанты 68-й премии «Грэмми»

Организаторы премии «Грэмми» назвали исполнителей и записи, которые будут бороться за награды на 68-й церемонии. Лидерами по числу номинаций стали Кендрик Ламар и Леди Гага.
В этом году Академия звукозаписи ввела две новые категории — «Лучший традиционный кантри-альбом» и «Лучшая обложка альбома». Финальное голосование продлится с 12 декабря по 5 января, а имена победителей станут известны на церемонии 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе.
Организаторы 68-й премии «Грэмми» опубликовали список номинантов, сообщает Variety.
- В категории «Запись года» претендуют: «Anxiety» (Doechii), «Wildflower» (Билли Айлиш), «Abracadabra» (Леди Гага), «Luther» (Кендрик Ламар и SZA), «The Subway» (Чаппелл Роан), «APT.» (Розэ, Бруно Марс), «DtMF» (Bad Bunny) и «Manchild» (Сабрина Карпентер).
- За звание «Песня года» борются: «Abracadabra» (Леди Гага), «Anxiety» (Doechii), «APT.» (Розе, Бруно Марс), «DtMF» (Bad Bunny), «Golden» (Huntr/x), «Luther» (Кендрик Ламар и SZA), «Manchild» (Сабрина Карпентер) и «Wildflower» (Билли Айлиш).
- В номинации «Альбом года» представлены: «Man’s Best Friend» (Сабрина Карпентер), «Let God Sort Em Out» (Clipse, Pusha T & Malice), «Mayhem» (Леди Гага), «Debí Tirar Más Fotos» (Bad Bunny), «Swag» (Джастин Бибер), «GNX» (Кендрик Ламар), «Mutt» (Леон Томас) и «Chromakopia» (Tyler, the Creator).
- Среди претендентов на «Лучшего нового артиста» — Эддисон Рей, Оливия Дин, Lola Young, Леон Томас, Sombr Алекс Уорран, Katseye и The Marías.
- В категории «Лучший рэп-альбом» номинированы: «Let God Sort Em Out» (Clipse, Pusha T & Malice), «Glorious» (GloRilla), «God Does Like Ugly» (JID), «GNX» (Кендрик Ламар) и «Chromakopia» (Tyler, the Creator).
Больше всего номинаций получил Кендрик Ламар — девять. У Леди Гаги — семь номинаций, а у Bad Bunny, Сабрины Карпентер и звукорежиссера Сербана Генеа — по шесть. По пять номинаций получили Doechii, Clipse и Tyler, the Creator.
