Неизвестные ранее и редкие композиции Шостаковича прозвучат на IV музыкальном фестивале Станислава Горковенко

С 24 ноября по 23 декабря в Петербурге пройдет IV Музыкальный фестиваль имени Станислава Горковенко. В программе — шесть концертов, на которых прозвучат редкие сочинения и знаковые произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Бенджамина Бриттена, Моисея Вайнберга, Вениамина Баснера и Сергея Курехина. Хайлайтом четвертого выпуска станет премьера неизвестных фрагментов музыки Шостаковича к фильмам — новое собрание сочинений собрано вдовой композитора — Ириной Шостакович.

События форума пройдут в Академической капелле, Центре современного искусства имени Сергея Курехина, Гербовом зале Эрмитажа, Малом зале Филармонии, Мальтийской капелле Воронцовского дворца и на сцене Театра имени Веры Комиссаржевской. А среди участников — солисты петербургских театров тенор Александр Тимченко (Мариинский), баритон Марат Мухаметзянов («Зазеркалье») и меццо-сопрано Юлия Никанорова («Геликон-опера»), а также Губернаторский оркестр Петербурга и камерный хор «Петербургские серенады» под управлением дирижера Антона Лубченко.