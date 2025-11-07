Неизвестные ранее и редкие композиции Шостаковича прозвучат на IV музыкальном фестивале Станислава Горковенко

Помимо премьеры целый месяц также слушаем культовые сочинения для кино Курехина, оперы Рахманинова и Римского-Корсакова, музыкальное посвящение Бриттену и многое другое.
С 24 ноября по 23 декабря в Петербурге пройдет IV Музыкальный фестиваль имени Станислава Горковенко. В программе — шесть концертов, на которых прозвучат редкие сочинения и знаковые произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Бенджамина Бриттена, Моисея Вайнберга, Вениамина Баснера и Сергея Курехина. Хайлайтом четвертого выпуска станет премьера неизвестных фрагментов музыки Шостаковича к фильмам — новое собрание сочинений собрано вдовой композитора — Ириной Шостакович.
События форума пройдут в Академической капелле, Центре современного искусства имени Сергея Курехина, Гербовом зале Эрмитажа, Малом зале Филармонии, Мальтийской капелле Воронцовского дворца и на сцене Театра имени Веры Комиссаржевской. А среди участников — солисты петербургских театров тенор Александр Тимченко (Мариинский), баритон Марат Мухаметзянов («Зазеркалье») и меццо-сопрано Юлия Никанорова («Геликон-опера»), а также Губернаторский оркестр Петербурга и камерный хор «Петербургские серенады» под управлением дирижера Антона Лубченко.
Художественный руководитель фестиваля, композитор и дирижер:
Наш фестиваль традиционно радует публику музыкальными раритетами. В прежние годы — премьерами Прокофьева, Тищенко… В этот раз в исполнении Губернаторского симфонического оркестра состоятся премьеры не известных ранее фрагментов музыки Дмитрия Шостаковича к кинофильмам 30-х–70-х годов: совсем недавно в свет вышло новое собрание его сочинений, подготовленное силами вдовы композитора — Ирины Антоновны Шостакович. Большая часть киномузыки, включенной в это издание, не публиковалась ранее, никогда не исполнялась публично и даже не звучала в итоговых версиях фильмов, к которым была написана. Помимо широко известной киномузыки к «Гамлету», «Оводу», «Королю Лиру», уверен, будет интересным знакомство с сильнейшей с симфонической музыкой к таким фильмам, как «Выборгская сторона», «Встреча на Эльбе», «Молодая гвардия», «Год как жизнь», «Софья Перовская». Не часто исполняются в Петербурге и 14-я симфония Шостаковича, и его музыка к «Сказке о попе и работнике его Балде». Почти в каждой программе фестиваля будет звучать музыка Шостаковича навстречу приближающемуся 120-летию композитора
Программа IV Музыкального фестиваля имени Станислава Горковенко
- 24 ноября, 19:00 — открытие фестиваля концертом «Шостакович. Симфония кино». В исполнении камерного хора «Петербургские серенады» прозвучат фрагменты из «Златых гор» (1931) Сергея Юткевича, «Юности Максима» (1934) и «Выборгской стороны» (1938) Григория Козинцева и Леонида Трауберга, «Мичурина» (1948) Александра Довженко, «Год как жизнь» (1966) Азербайжана Мамбетова и Григория Рошаля и многие другие неизвестные ранее композиции. Эти части кинопартитур не вошли в окончательные версии фильмов и будут исполнены впервые. Место: Академическая капелла.
- 28 ноября, 19:00 — «Шостакович. Курехин» с музыкой из фильмов «Господин оформитель», «Два капитана — 2», «Тюремный романс», «Три сестры», музыка к спектаклю Capriccio, а также «Тибетское танго». Губернаторский симфонический оркестр также выступит с музыкой Шостаковича к мультфильму 1936 года «Сказка о попе и работнике Балде» — композиция будет исполнена в востановленной редакции Вадима Бибергана. Чтецом выступит Андрей Ургант. Место: Центр современного искусства имени Сергея Курехина.
- 4 декабря, 20:00 — «Великие композиторы. Петербург. XX век» программа-оммаж пианисту, директору и ректору Ленинградской консерватории Павлу Серебрякову. В программе — сочинения Дмитрия Шостаковича, Вениамина Баснера и Мечислава Вайнберга в исполнении действующего ректора Петербургской консерватории, виолончелиста Алексея Васильева, скрипача и внука Павла Серебрякова Степана, а также пианиста Наиля Мавлюдова. Место: Малый зал Филармонии.
- 14 декабря, 19:00 — «Шостакович – Бриттен. Диалог» с «Простой симфонией» для струнных, Концертом для скрипки и альта с оркестром Бриттена в исполнении скрипача Григория Тадтаева и альтистки Марии Фирсовой. Программу дополнит редкая Четырнадцатая симфония Шостаковича, посвященная британскому композитору. Солисты — сопрано Анна Девяткина и бас-баритон Ярослав Петряник. Место: Мальтийская капелла Воронцовского дворца.
- 20 декабря, 14:00 — концерт-реконструкция «Золотой репертуар Маэстро Горковенко» с музыкой из «Щелкунчика» Чайковского, «Семи красавиц» Кара Караева, а также «Гаянэ» и «Спартака» Арама Хачатуряна. Губернаторский симфонический оркестр Петербурга выступит под управлением Максима Алексеева. Место: Малый зал Филармонии.
- 23 декабря, 19:00 — концерт-закрытие «Рахманинов. Римский-Корсаков» при участии Камерного хора «Петербургские серенады» под управлением Антона Лубченко. В программе — сочинения 1905-го года Рахманинова и Римского-Корсакова. 2-я картина из оперы «Скупой рыцарь» и 1-я картина из оперы «Франческа да Римини» первого композитора прозвучат к 120-летию со дня создания опер. Вечер дополнит одноактник «Кащей Бессмертный» Римского-Корсакова к 120-летию со дня петербургской премьеры. Место: Театр имени Комиссаржевской.
