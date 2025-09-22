Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Музыка

В Мариинском театре представят последнюю оперу Римского-Корсакова «Золотой петушок» в новой версии

Оперу поставит режиссер Анна Шишкина — автор недавних громких премьер: «Иоланта», «Набукко» и «Травиата». Музыкальным руководителем выступил Валерий Гергиев. 

Wirestock Creators / Shutterstock

28 и 29 октября в Концертном зале Мариинского театра состоятся премьерные показы новой сценической версии «Золотого петушка» — последней оперы Николая Римского-Корсакова. Она была написана в 1906–1907 годах, а либретто по мотивам одноименной сказки Александра Пушкина создал Владимир Бельский. Как рассказывают в театре, «музыку этой оперы академик Асафьев называл "ослепительной мозаикой драгоценных звукосочетаний"». Известно, что специально для «Золотого петушка»  композитор ввел в оркестр редкие инструменты, такие как челеста и прутья.

Мировая премьера состоялась в 1909 году на сцене Театра Солодникова (ранее — Оперный театр Зимина), а через 10 лет оперу впервые услышали и петербуржцы — в Мариинском театре. В обновленной версии ее представят в постановке Анны Шишкиной. Художником по декорациям выступила Варвара Плетнева, а костюмы создала Антония Шестакова — ведущий технолог театра и автор образов для «Отелло» Верди, «Царская невеста», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» и «Набукко». Художник по свету — Анатолий Ляпин.

Комментарии (0)

