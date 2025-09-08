Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Джастин Бибер, Hot Chip и клип Тима Бертона для Lady Gaga: что послушать (и посмотреть!) на этой неделе

Изобретательный второй альбом колумбийской певицы Лукреции Дальт (вы могли слышать ее в ужастике «The Seed» Сэма Уокера!), новый клип петербургских рокеров «ГАФТ», сборник главных хитов за всю историю Hot Chip и 44-трековый (!) релиз Джастина Бибера, который, кажется, на всех порах наверстывает упущенное. Рассказываем об этих и других музыкальных релизах, под которые мы проведем ближайшие семь дней — и вам советуем.

Обложка релиза

Justin Bieber — «Swag II»

C момента выхода альбома «Justice» прошло четыре года, и теперь Джастин Бибер наверстывает упущенное: двухчастный релиз «Swag» насчитывает в общей сложности 44 трека. Это одновременно и свидетельств любви — 21 (!) композиция посвящена его жене Хейли Бибер, — и декларация независимости: теперь он волен жить и творить так, как считает правильным («с оглядкой только на Бога»).

Lady Gaga — «The Dead Dance» (клип)

Когда снимаешься у Тима Бертона, грех не воспользоваться служебным положением: для певицы, которая сыграла могущественного медиума Розалин Ротвуд во втором сезоне сериала «Уэнсдей», режиссер снял клип на песню «The Dead Dance». Это первый музыкальное видео Бертона за 13 лет: в 2012 году он срежиссировал «Here With Me» для The Killers.

Обложка релиза

Hot Chip — «Joy In Repetition» (сборник)

Британцы Hot Chip выпустили сборник главных хитов за всю историю группы — от записей с дебюта «The Warning» до «Ready For The Floor», «I Feel Better», «Flutes» и других знаковых песен. Дополняет «Joy In Repetition» новый трек «Devotion», который «раскрывает группу во всей красе, сочетая в себе поп-мелодии и уникальный танцевальный стиль музыкантов».

Обложка релиза

Lucrecia Dalt — «A Danger to Ourselves» (альбом)

Лукреция Дальт получила известность в 2022 году благодаря научно-фантастическому опусу «¡Ay!». Спустя три года и один саундтрек к фильму ужасов «The Seed» Сэма Уокера колумбийская певица, электронный музыкант и мастер изобретательных композиций вернулась с продолжением — ради «A Danger to Ourselves» она «провела достаточно времени в бездонном царстве эротического бреда».

Обложка релиза

Flur — «Plunge» (альбом)

Арфистка Мириам Адефрис, саксофонист Айзек Робертсон и перкуссионист Диллон Харрисон познакомились в университете и моментально погрузились в экспериментальную музыкальную сцену. Теперь трио Flur делает контемпорари-джаз, чтобы «продемонстрировать свое видение классической, эмбиентной и фри-джазовой музыки».

«ГАФТ» — «Невестой» (клип)

Петербургская группа «ГАФТ» выпустила клип на песню «Невестой», в котором главные роли исполнили фронтмен Николай Яковлев и его жена Василиса Кадина. Это десятое видео, созданное бэндом вместе с режиссером Матвеем Вахрушевым, и первая весточка грядущего альбома  «Жаль», который выйдет осенью.

