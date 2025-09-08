Джастин Бибер, Hot Chip и клип Тима Бертона для Lady Gaga: что послушать (и посмотреть!) на этой неделе

Изобретательный второй альбом колумбийской певицы Лукреции Дальт (вы могли слышать ее в ужастике «The Seed» Сэма Уокера!), новый клип петербургских рокеров «ГАФТ», сборник главных хитов за всю историю Hot Chip и 44-трековый (!) релиз Джастина Бибера, который, кажется, на всех порах наверстывает упущенное. Рассказываем об этих и других музыкальных релизах, под которые мы проведем ближайшие семь дней — и вам советуем.