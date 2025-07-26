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Российский исполнитель Øneheart выпустил совместный трек с Моби

Новая эмбиент-композиция называется Lagrange Point. Артист ранее признавался, что вырос на музыке Моби, а когда начал работать над альбомом Samsara Passengers, решил ему написать и предложить сотрудничество.

«Название нашего трека отсылает к явлению из астрофизики — точке Лагранжа, где гравитационные силы двух массивных небесных тел уравновешивают притяжение к меньшему объекту, создавая состояние идеального баланса. В нашей работе мы как раз пытались передать тот самый момент, когда человек впервые вырывается из гравитации материального мира и обретает подлинную внутреннюю свободу», — рассказал «Муз-ТВ» Дмитрий Волынкин (прим. — настоящее имя Øneheart).

Он также отметил, что трек разворачивается в двух контрастных частях: первая — это нарастание напряжения и давления, а вторая приносит внезапную тишину, словно парение в безмолвии.

Øneheart стал популярен благодаря своим эмбиент-композициям. Они активно вирусятся в TikTok и используются в миллионах роликах. Наиболее популярна композиция Snowfall. Композиция даже попала в лонг-лист премии «Грэмми» в 2022 году. 

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