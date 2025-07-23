Николай Яковлев

Лидер группы «ГАФТ» — специально для Собака.ru:

Говорят, люди плачут в финале нашего клипа. Расскажу, как готовился к последнему кадру. Счастье, что девочки из «seemore.production» увидели в нас c Катей не только музыкантов, но и актеров — мне после этого очень захотелось еще в клипах сниматься. Спойлер: скоро будет новый, где мы сыграли вместе с женой Василисой Кадиной.

Так вот. Я уходил во время съемок в лес. Ночью. И слушал музыку Andrew Prahlow к игре Outer Wilds. Плакал. Ходил по полю. Игра — временная петля в солнечной системе, где каждый цикл длится 22 минуты, ты в роли астронавта на космическом корабле. Каждый раз твои воспоминания сохраняются, твоя задача — не спасти, но понять. Узнать историю. Чувствуешь сердцем, слезами трагедии цивилизаций, которые навсегда исчезнут. Ты одинокий искатель, и из петли не выйти, не сбежать. Ничего не получится. Ты проиграл. Но ты победил, победил сердцем своей, трагедией, и все друзья в последний момент, когда Солнца не станет — соберутся у костра, вне времени, вне пространства, чтобы вместе сыграть музыку.

Когда ехал домой на поезде, переслушал эту музыку еще раз 50. Так и уснул в сидячем вагоне поезда. Не хотелось расставаться с этой тонкостью, красотой потери. Как «I remember damage» в «Станции 11» — помните, был такой сериал?

Я люблю «Доктора Кто», и как-то я читал, как Джоди Уиттакер вела себя со съемочной группой. И там было что-то, что она как ураган, и всегда веселила всех, поддерживала, зажигала. Мне всегда хотелось быть таким (а много лет я был очень грустным), и, кажется, последние годы я часто прям веселый и могу веселить! Я все время на площадке шутки придумывал, плясал, что-то делал странное, чудачил, потому что, во-первых, мне хотелось, а во-вторых, потому что условия были очень непростые: ребята мерзли, уставали, и хотелось энергией сердца, любви — подарить, отдать, поддержать.

И найдем ли мы в конце пути то, что искали? Для этого надо будет чем-то пожертвовать? Мы нашли это, когда родились, и никогда с этим не расстанемся. Мне не нравится концепция «жертвы», когда это связано с эго, с гордыней: дескать, хочешь быть талантливым — жертвуй семьей, любовью, людьми. Такие подлые все эти взгляды… Но мне нравится, когда это связано с любовью. Помню строчки из песни, из альбома, я не помню, чьего. Там сначала поется про «моя хата не с краю, она на краю», а потом еще что-то, что-то, что-то, и так красиво (до боли!) спета фраза «а любовь — жертвенна». И такая жертва, как жертва Христа. Когда ты готов отдать себя, жизнь свою, ради любимых, ради близких, ради человечества. Ради вселенной. Ради памяти. Ради любви.