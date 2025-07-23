Оммажи Мишелю Гондри и «Секретным материалам», музыканты в главных ролях, астронавты — в эпизодических. Съемки преимущественно проходили в подмосковных полях ночью, заняли 2 смены по 12 часов и собрали 18 специалистов.
Песня «Больно забывать» и клип на нее, который сняла основанная выпускниками НИУ ВШЭ Сашей Катеевой, Дашей Донской и Дашей Груненковой студия «seemore.production» — о пропасти между взрослым и детским. Релиз звучит, как если бы Эллиот Смит спел с Билли Айлиш ее «I love you»: многослойные вокализы, трепетная гитара, голосовое сообщение от Masha Hima во втором куплете и текст, в котором и гибель Экзюпери, и тоска по детству.
«Наша история про неизбежное взросление — по-моему, такое актуально каждому из нас. Клип хотелось сделать и по-детски наивным: с нарисованными планетами, гуляющими по дороге космонавтами, и с драматичным возвращением героини в реальность в финале. Мир детства — очень трогательная тема, это то, что и вправду больно забывать, и, надеюсь, у нас получилось показать это в клипе, — говорит режиссер видео Дарья Донская. Наибольший челлендж был в планировании сцен с машиной: Екатерина и Николай не водят, а у нас концепция клипа — роуд-трип. Пришлось искать решение с помощью света и ракурсов, за что огромная благодарность нашим оператору и гаферу!»
«С точки зрения арт-дирекшна мы очень старались создать уникальный и аутентичный художественный мир. Поэтому все наши референсы были условными и больше интуитивными, а декорации создавались вручную. По факту весь визуал, представленный в клипе, сначала формировался в голове как абстрактная фантазия. А потом мы эту фантазию вполне конкретно воплощали. По-моему, это круто», — делится арт-директор «seemore production» Дарья Груненкова.
Лидер группы «ГАФТ» — специально для Собака.ru:
Говорят, люди плачут в финале нашего клипа. Расскажу, как готовился к последнему кадру. Счастье, что девочки из «seemore.production» увидели в нас c Катей не только музыкантов, но и актеров — мне после этого очень захотелось еще в клипах сниматься. Спойлер: скоро будет новый, где мы сыграли вместе с женой Василисой Кадиной.
Так вот. Я уходил во время съемок в лес. Ночью. И слушал музыку Andrew Prahlow к игре Outer Wilds. Плакал. Ходил по полю. Игра — временная петля в солнечной системе, где каждый цикл длится 22 минуты, ты в роли астронавта на космическом корабле. Каждый раз твои воспоминания сохраняются, твоя задача — не спасти, но понять. Узнать историю. Чувствуешь сердцем, слезами трагедии цивилизаций, которые навсегда исчезнут. Ты одинокий искатель, и из петли не выйти, не сбежать. Ничего не получится. Ты проиграл. Но ты победил, победил сердцем своей, трагедией, и все друзья в последний момент, когда Солнца не станет — соберутся у костра, вне времени, вне пространства, чтобы вместе сыграть музыку.
Когда ехал домой на поезде, переслушал эту музыку еще раз 50. Так и уснул в сидячем вагоне поезда. Не хотелось расставаться с этой тонкостью, красотой потери. Как «I remember damage» в «Станции 11» — помните, был такой сериал?
Я люблю «Доктора Кто», и как-то я читал, как Джоди Уиттакер вела себя со съемочной группой. И там было что-то, что она как ураган, и всегда веселила всех, поддерживала, зажигала. Мне всегда хотелось быть таким (а много лет я был очень грустным), и, кажется, последние годы я часто прям веселый и могу веселить! Я все время на площадке шутки придумывал, плясал, что-то делал странное, чудачил, потому что, во-первых, мне хотелось, а во-вторых, потому что условия были очень непростые: ребята мерзли, уставали, и хотелось энергией сердца, любви — подарить, отдать, поддержать.
И найдем ли мы в конце пути то, что искали? Для этого надо будет чем-то пожертвовать? Мы нашли это, когда родились, и никогда с этим не расстанемся. Мне не нравится концепция «жертвы», когда это связано с эго, с гордыней: дескать, хочешь быть талантливым — жертвуй семьей, любовью, людьми. Такие подлые все эти взгляды… Но мне нравится, когда это связано с любовью. Помню строчки из песни, из альбома, я не помню, чьего. Там сначала поется про «моя хата не с краю, она на краю», а потом еще что-то, что-то, что-то, и так красиво (до боли!) спета фраза «а любовь — жертвенна». И такая жертва, как жертва Христа. Когда ты готов отдать себя, жизнь свою, ради любимых, ради близких, ради человечества. Ради вселенной. Ради памяти. Ради любви.
Певица — специально для Собака.ru:
Вся съемка клипа была для меня особенной. Основное действие мы снимали под Наро-Фоминском в поле ночью. В первый день съемок нам повезло с погодой, хотя ночью температура стремительно падала, поэтому больше мне нравилось снимать кадры в машине. На второй день нам мешал дождь, который то переставал, то снова начинался, из-за чего съемки затянулись до утра.
Самым запоминающимся для меня был рассвет, который я встретила поодаль от остальных — решила подойти к лесу и послушать, как он просыпается. Это было невероятное ощущение растворения в природе: дымка, сумрак, а из него со всех сторон разносится пения сотен разных птиц, жужжание насекомых, шелест деревьев... Потрясающий опыт, который острее переживаешь после бессонной рабочей ночи.
Любимые кадры в клипе — встреча с космонавтами на автобусной остановке и поиск звезды перед знаками. Во-первых, они композиционно красивые, а во-вторых, мы снимали их особенно долго, поэтому они запомнились лучше всего. Космонавтов на автобусной остановке снимали люди на проезжающих мимо машинах, кстати, так что не мне одной этот кадр понравился, похоже.
Найдем ли мы в конце пути то, что искали? Обязательно найдем. Особенно учитывая, что мы не до конца понимаем, что же мы на самом деле ищем. Для меня этот клип очень символичный, и к его финалу я отношусь даже немного пророчески, что ли. Как будто это предсказание для самой себя.
Чтобы впустить в жизнь что-то новое и важное, нужно подготовить для него место. А это значит, что, скорее всего, место нужно освободить. Но не всегда это жертва, иногда нужно попрощаться с чем-то бесполезным или даже вредным, чтобы на его месте оказалось искомое. Жертва ли это? Или смелость и готовность к изменению?
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