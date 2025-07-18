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Поп-ап-двор К-30 откроют в пространстве «Мануфактура 10|12»

Превью будущего поп-ап пространства состоялось в конце июня: на Синопской набережной на территории культурно-делового квартала «Мануфактура 10|12» прошел фестиваль «Планет К-30». Теперь поп-ап двор заработает на постоянной основе до конца лета: каждые выходные тут будут ди-джей сеты и концерты. На каждую вечеринку будет открывать дополнительную уличную часть в любимом формате beer-garden: с напитками, едой, пинг-понгом и зоной для отдыха.

Предоставлено Roots United
Предоставлено Roots United

25 и 26 июля пройдет открытие поп-ап-двора от Roots United. Филипп Горбачев специально прибудет из Берлина. Из Москвы высадится десант в лице Kedr Livanskiy, Софии Родины, Ромы Пташенко, а также экс-артдира «Симача» Сергея Оранжа. Петербургскую сцену представят диджей Тимофей, Cable Toy, Some Stru, Артем Kid Cope, Rwanda, El и Настя Ткачева. А из Екатеринбурга приедут инди-рокеры «Два Обреза». С концертом!

В планах на сезон — фирменные события и совместные вечеринки с промоутерами и лейблами, входящими в дружескую экосистему К-30: «Кружок», Odyssey, AVG, Kultura Record Store, Underground G.

Также отметят пятилетие К-30: в конце августа поздравить поп-ап-проект приедет американец DJ Assault. На каждую вечеринку будет открывать дополнительную уличную часть в любимом формате beer-garden: с напитками, едой, пинг-понгом и зоной для отдыха.

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