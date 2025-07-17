Риад Маммадов исполнит сочинения Брамса и собственные «Песни без слов» в «Летнем театре»

Сочинения Иоганнеса Брамса из 4-го и 117-го опусов (ранний и поздний период) обрамляют новый цикл пьес для фортепиано Риада Маммадова. Этот корпус произведений под названием Lieder ohne Worte («Песни без слов») появился как продолжение образной линии фортепианной музыки позднего Брамса, которая, в свою очередь, вытекает из «Песен без слов» Мендельсона.

В собственных пьесах Маммадова мендельсоновский жанр соединяется с впечатлением, остающимся от погружения в три интермеццо 117-го опуса Брамса, и продолжает внутреннюю драматургическую линию, задуманную пианистом и композитором.

Команда «Летнего театра» в Новой Голландии Риад Маммадов в своем творчестве сочетает разные жанры и музыкальные направления. В Москву он переехал из Баку, где родился, вырос и впервые встретился с фортепиано, а также классикой и джазом, которые вскоре стали главным предметом его интересов. Окончив Московскую консерваторию и аспирантуру по специальности «фортепиано», а также теоретическую аспирантуру как музыковед, он, оставаясь академическим исполнителем, развивает в России и мире направления мугам и джаз-мугам. Восток проникает в программы музыканта и впрямую, и иносказательно, выражаясь в манере исполнения, найденных интонациях и мотивах.

Сольный концерт пианиста Риада Маммадова пройдет 18 июля в «Летнем театре» в Новой Голландии.

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