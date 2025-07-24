Можно ли поумнеть, слушая музыку? А стать звездой, не имея врожденного таланта? Рассказывает нейробиолог

Музыка полезна?

Эволюционная психология прослеживает развитие человеческого мозга, задавая основные вопросы теории естественного отбора Дарвина: почему определенная человеческая черта или способность выжила? В чем ее польза? Как отмечает когнитивный психолог Стивен Пинкер, для большинства эволюционных теоретиков музыка в этом отношении является загадкой: «Музыка — непостижимое явление. <...> Какая польза может быть в том, чтобы тратить время и энергию на создание звякающих звуков или на грусть, когда никто не умер?» Хороший вопрос. Но Пинкер продолжает называть эту загадку «технологией чистого удовольствия» без какой-либо адаптивной функции. Таким образом, она представляют собой всего лишь «аудитивный чизкейк». «Музыка, — печально заявил Пинкер, — бесполезна».

Размышления Пинкера перекликаются с другой столь же пренебрежительной эволюционной теорией, которая рассматривает музыку как чисто гедонистическое изобретение, возникшее благодаря тому, что она «прицепилась» к развивающейся способности говорить в мозге примитивных людей, помогая как анализировать фрагменты информации на слух, так и передавать смысл посредством высоты тона и ритма. Эта теория утверждает, что с течением эволюционного времени, по мере развития речевого тракта человека и появления языка, эти акустические свойства речи (высота тона и ритм) больше не были нужны, но все равно оставались как «паразитический» пережиток, который в конечном итоге трансформировался в музыку.

Одним из тех, кто взялся за сложную головоломку живучести музыки, был Стивен Митен, пионер когнитивной археологии: «Мы можем объяснить склонность человека создавать и слушать музыку, только признав, что она была закодирована в геноме человека на протяжении всей эволюционной истории нашего вида». Митен и другие утверждают, что на эволюционной шкале времени наши первые высказывания были своего рода смешанным «музыкальным языком», который содержал как информацию, так и эмоции.