Нон-стоп марафон (10 часов Моцарта, Грига и Вивальди!) классической музыки проведут в Летнем саду

12 июля стартует фестиваль «Классика в Летнем саду» — масштабный опен-эйр марафон, который продолжает традиции петровских ассамблей XVIII века. Увеселительные мероприятия для знати проводились круглый год, в частности летом — на открытом воздухе. Спустя несколько веков музыкальную классику в окружении многолетних крон и в тени мраморных скульптур может услышать каждый.

С 12:00 до 21:30 на импровизированной сцене Летнего сада прозвучат бессмертные композиции Антонио Вивальди и Вольфганга Моцарта, Эдварда Грига и популярные мелодии из киноклассики в исполнении лучших коллективов: симфонических оркестров Olympic Orchestra, Консерватории имени Римского-Корсакова (под управлением Алексея Васильева), Академической капеллы Петербурга, IP Orchestra и Таврического. Концерты проходят на нескольких площадках, включая главную сцену «Звезда» и зону у Карпиева пруда.

Для детей младше семи лет вход на фестиваль свободный.

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