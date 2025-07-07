В Шереметевском саду Фонтанного Дома пройдет 11-й традиционный джазовый фестиваль «Бродский Drive»

С 11 по 13 июля 2025 года в Шереметевском саду Фонтанного Дома пройдет XI музыкальный фестиваль «Бродский DRIVE». Афиша джазового уикэнда соберет российских и иностранных импровизаторов, переосмысление музыкальной классики Баха, Генделя и Моцарта, а также выступление дерзкого ансамбля звезд-инструменталистов Andrei Kondakov Festival Stars.

«С этими мастерами моя музыка звучит по-новому и мне это нравится. В формировании ритмов в каждой пьесе нет жестких правил, и свобода выражения нас всех привлекает. Рад, что буду играть с барабанщиком Олег Бутманом, это всегда тонкие связи. Исключительный бас-гитарист Антон Давидянц поражает не только виртуозностью, но и глубиной знания джазовой гармонии. А еще в составе ансамбля ярчайший, изобретательный солист, саксофонист Артем Баденко, который получил превосходное образование в Институте Херби Хэнкока в США и затем вернулся в Россию. Получается классная компания!», — рассказывает художественный руководитель фестиваля Андрей Кондаков.

В программе XI «Бродский Drive»:

11 июля, 19:00 — Дэн Барнетт и ансамбль Дмитрия Сабурова.

— Дэн Барнетт и ансамбль Дмитрия Сабурова. 11 июля, 20:00 — «Воображаемый фольклор», Эвелина Петрова с аккордеоном, Владимир Волков на контрабасе.

— «Воображаемый фольклор», Эвелина Петрова с аккордеоном, Владимир Волков на контрабасе. 12 июля, 16:00 — Petruchiani Quartet.

— Petruchiani Quartet. 12 июля, 17:00 — «Семь звукоголосий» в исполнении Вячеслава Гайворонского, Андрея Кондакова и Андрея Ефимовского.

— «Семь звукоголосий» в исполнении Вячеслава Гайворонского, Андрея Кондакова и Андрея Ефимовского. 12 июля, 19:00 — «Sketches», Андрей Круглов и Карина Кожевникова.

— «Sketches», Андрей Круглов и Карина Кожевникова. 12 июля, 20:00 — Andrey Kondakov Festival Stars при участии Андрея Кондакова, Артема Баденко, Антона Давидянца и Олега Бутмана.

— Andrey Kondakov Festival Stars при участии Андрея Кондакова, Артема Баденко, Антона Давидянца и Олега Бутмана. 13 июля, 16:00 — «Crossroads» от квинтета саксофонистки и вокалистки Полины Ильиной.

— «Crossroads» от квинтета саксофонистки и вокалистки Полины Ильиной. 13 июля, 17:00 — трио Михаила Марышева с аранжировками известных мелодий советской эстрады.

— трио Михаила Марышева с аранжировками известных мелодий советской эстрады. 13 июля, 19:00 — Duduk Band прославленного дудукиста Виталия Погосяна.

— Duduk Band прославленного дудукиста Виталия Погосяна. 13 июля, 20:00 — Dizzy Dutch Duck под управлением Антона Боярских.

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