100 воспитанников школ искусств выступят на духовом опен-эйре «Музыкальный Петергоф»

В программе этого года — известные композиции от военных маршей до джазовых композиций и современных мелодий.
5 июля в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф» состоится фестиваль духовой музыки «Музыкальный Петергоф» — совместно с Российским духовым обществом. Опен-эйр пройдет у каскада «Шахматная гора», где выступят более 100 юных исполнителей из духовых оркестров петербургских музыкальных школ. Специальный гость — петербургский коллектив Olympic Brass.
«Сегодня "Петергоф" вновь становится центром музыкальной жизни, соединяя архитектуру, искусство и красоту природы с вдохновляющими звуками духовых инструментов. Для нас это особенно важно, ведь это позволяет показать "Петергоф" не только как музей, но и как место, где проходят яркие культурные мероприятия. Мы уверены, что эта музыкальная встреча станет прекрасным поводом насладиться гармонией звука и пространства», — рассказывает генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.
Вход на фестиваль бесплатный.
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