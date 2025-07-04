100 воспитанников школ искусств выступят на духовом опен-эйре «Музыкальный Петергоф»

«Сегодня "Петергоф" вновь становится центром музыкальной жизни, соединяя архитектуру, искусство и красоту природы с вдохновляющими звуками духовых инструментов. Для нас это особенно важно, ведь это позволяет показать "Петергоф" не только как музей, но и как место, где проходят яркие культурные мероприятия. Мы уверены, что эта музыкальная встреча станет прекрасным поводом насладиться гармонией звука и пространства», — рассказывает генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

Вход на фестиваль бесплатный.

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