Чем заняться на GAMMA? Гид по главному арт+рейв фестивалю Петербурга (лайв Zabelin и множество иностранных привозов!)

эмбиент-композитор, куратор концертов и шоукейсов экспериментальной и пространственной музыки

«С фестивалем я бок о бок еще с момента его основания — в 2016 именно мой лайв стоял первым в лайн-апе. В этом году я принимаю участие как музыкант и куратор. 4 июля вместе с медиахудожницей Полиной Зинзивер я представлю AV + VR лайв “2050” о поисках точки воззрения в будущее между утопией и антиутопией. А 5 июля в основной день фестиваля курирую сцену Avant Garden c большой палитрой аутентичных музыкантов. Танцпол будет располагаться у воды, где утром мы командой представим хэппининг BLCK SUN, эстетичный вариант “техно-поклонений солнцу”.

Как будет выглядеть“2050”? Полина при помощи VR исследует границы между поэтическим высказыванием и телесным действием, а мой саунд — это намеренная синтетика в каждом тембре. Массивный эмбиент, которые сосуществует с темным и тягучим индастриалом.

С перформансом BLCK SUN все еще интереснее. Его идея зародилась сразу, когда стала известна локация. Я подумал о взаимодействии с горизонтом, небом, заливом. Для постановки этого действа я пригласил театрального режиссера Ярослава Морозова, а несколько дней назад мы открыли прием заявок для танцоров. Все детали раскрывать не стану, но поделюсь спойлером: для создания атмосферы я буду 40 минут исполнять монотонный техно-бит. Как мантру или же современный гонг. Недеюсь, так подхватим общую волну с аудиторией».