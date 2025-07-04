Чем заняться на GAMMA? Гид по главному арт+рейв фестивалю Петербурга (лайв Zabelin и множество иностранных привозов!)

Вечером 4 июля в Петербурге стартует фестиваль GAMMA. За девять лет проект формации m_division стал одним из главных ежегодных электронных ивентов, в котором замиксованы техно и медиа-искусство. В 2025-м в лайн-апе заявлено 40 музыкантов, три локации и пять аудиовизуальных перформансов. Обо всех нюансах, хайлайтах и концепции Собака.ru рассказал идеолог фестиваля Иван Логос и его участник, эмбиент-композитор Илья SymphoCat.
Чего ожидать от фестиваля?
GAMMA пройдет в трехдневном формате и задействует разные локации. Открытие, GAMMA_OPENING, намечено на 4 июля на заводе им. Степана Разина — именно здесь девять лет назад и началась история фестиваля.
5 июля стартует GAMMA_MAIN — главная ночь фестиваля, которая на этот раз будет в «Севкабель Порту». Изначально команда фестиваля анонсировала локацией ивента сталелитейную мастерскую Невского завода (индустриальный памятник 1864 года), но незадолго до события вынуждена была изменить план. А финал техно-тусовки — GAMMA_AFTER — примет клуб Blank.
Иван Логос
основатель, продюсер и идеолог фестиваля GAMMA
«GAMMA в этом году — наш ответ на тотальную неопределенность. В мире, где горизонт планирования постоянно сужается, мы видим свою миссию в том, чтобы сознательно сохранять фестиваль для людей, которые его любят и в нем нуждаются. С 2024 года петербургская сцена, как всякий живой организм, трансформировалась. Я вижу рост запроса на содержательные события с сильной идеей и комьюнити-ориентированностью. Люди ищут не просто тусовку, а место силы и принадлежности. Одним из них с самого начала как раз была GAMMA. Мы видели, как не только артисты, но и гости становятся соавторами атмосферы.
Этим летом мы создали не просто событие, а устойчивую экосистему для любимой музыки, культуры и близких по духу людей. А в течение года планируем запустить новые камерные активности».
Что послушать?
В лайн-апе фестиваля заявлены 40 электронных музыкантов. Среди хайлайтов международной программы команда GAMMA выделяет авангардиста Ron Morelli, одного из главных техно-амбассадоров Испании Joton, гуру темного электро и EBM-музыки Manasyt, лондонца G.xist, локального революционера индийской техно-сцены Synister, сооснователя барселонского фестиваля Ombra Serx Einheri.
Среди резидентов GAMMA также — Ishome со своим альтер эго Shadowax, основатель Arma и Outline — Abelle, Yuka, Ivan Logos, Lena Popova, Roks, Slava Finist, Bionoid, Unbalance, Noform, Technovvintage, Blain и многие другие.
Иван Логос
основатель, продюсер и идеолог фестиваля GAMMA
«Музыкальная программа этого года сохраняет эклектизм и сфокусирована на артистах, чье творчество несет глубину. Многое из того, что представлено на фестивале, не про мимолетные развлечения, требуется некая наслушанность, насмотренность и главное — желание. Наши гости часто оставляли фидбек о музыке фестиваля в духе: “Спасибо вам, за то, что открыли то, что изменило мою жизнь”. Меня это очень вдохновляет и дает силы продолжать».
Что посмотреть?
4 июля фестиваль откроется шоукейсом перформансов. Hauntology — пять музыкантов — исполнят акустические аранжировки культовых электронных композиций. Основатель Resonance Moscow Nikita Zabelin сыграет лайв, используя модульный синтезатор и лазерные лучи. Творческое объединение выпускников Петербургской консерватории Mader Nort раскроет новые грани современной академической музыки. Медиаскульптор Blagodetelev покажет, как с помощью программирования и математики можно «объединить звук и свет», а художница Полина Зинзивер и композитор Илья Symphocat выступят в аудио-визуальной коллаборации.
Илья SymphoCat
эмбиент-композитор, куратор концертов и шоукейсов экспериментальной и пространственной музыки
«С фестивалем я бок о бок еще с момента его основания — в 2016 именно мой лайв стоял первым в лайн-апе. В этом году я принимаю участие как музыкант и куратор. 4 июля вместе с медиахудожницей Полиной Зинзивер я представлю AV + VR лайв “2050” о поисках точки воззрения в будущее между утопией и антиутопией. А 5 июля в основной день фестиваля курирую сцену Avant Garden c большой палитрой аутентичных музыкантов. Танцпол будет располагаться у воды, где утром мы командой представим хэппининг BLCK SUN, эстетичный вариант “техно-поклонений солнцу”.
Как будет выглядеть“2050”? Полина при помощи VR исследует границы между поэтическим высказыванием и телесным действием, а мой саунд — это намеренная синтетика в каждом тембре. Массивный эмбиент, которые сосуществует с темным и тягучим индастриалом.
С перформансом BLCK SUN все еще интереснее. Его идея зародилась сразу, когда стала известна локация. Я подумал о взаимодействии с горизонтом, небом, заливом. Для постановки этого действа я пригласил театрального режиссера Ярослава Морозова, а несколько дней назад мы открыли прием заявок для танцоров. Все детали раскрывать не стану, но поделюсь спойлером: для создания атмосферы я буду 40 минут исполнять монотонный техно-бит. Как мантру или же современный гонг. Недеюсь, так подхватим общую волну с аудиторией».
Фестиваль GAMMA пройдет с 4 по 6 июля.
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