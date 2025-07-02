Петербургская филармония запускает 24 экскурсии по Большому залу (с 185-летней историей!) в рамках «Органного июля»

3 июля Петербургская филармония завершает концертный сезон выступлением Заслуженного коллектива России под управлением Николая Алексеева, но уже с 7 июля откроет летнюю программу «органный июль». В течение месяца там проведут 24 (!) экскурсии по историческим залам с органными мини-концертами и доступом в закрытые зоны. Экскурсии проведут сотрудники Музыкальной библиотеки филармонии Маргарита Самойлова и Михаил Алейников. Музыкальную часть исполнит органист Михаил Серазитдинов.

Маршрут проведет по по фойе и Большому залу, завернет в «закулисье» с дореволюционными интерьерами вплоть до винтовой лестницы, по которой поднималась императорская семья. Дальше — площадка, где Сергей Рахманинов впервые услышал провал Первой симфонии.