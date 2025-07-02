Петербургская филармония запускает 24 экскурсии по Большому залу (с 185-летней историей!) в рамках «Органного июля»

В программе «энциклопедических» маршрутов — история и устройство органа, мини-концерты, посещение «царских комнат» и временных выставок.
3 июля Петербургская филармония завершает концертный сезон выступлением Заслуженного коллектива России под управлением Николая Алексеева, но уже с 7 июля откроет летнюю программу «органный июль». В течение месяца там проведут 24 (!) экскурсии по историческим залам с органными мини-концертами и доступом в закрытые зоны. Экскурсии проведут сотрудники Музыкальной библиотеки филармонии Маргарита Самойлова и Михаил Алейников. Музыкальную часть исполнит органист Михаил Серазитдинов.
Маршрут проведет по по фойе и Большому залу, завернет в «закулисье» с дореволюционными интерьерами вплоть до винтовой лестницы, по которой поднималась императорская семья. Дальше — площадка, где Сергей Рахманинов впервые услышал провал Первой симфонии.
Заместитель директора Петербургской филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям:
Концертный сезон закрыт, но музыкально-исторические экскурсы продолжаются. Петербуржцев и туристов в течение всего июля ждут незабываемые путешествия по Большому залу филармонии. Самые востребованные у публики экскурсии — с «участием» органа, но в течение сезона мы можем проводить их нечасто — поскольку они и самые продолжительные, в них задействована сцена, и, конечно — нужен исполнитель. Окончание концертного сезона дает редкую возможность, идя навстречу пожеланиям слушателей, организовать большее количество «органных» экскурсий: в июле их будет более 20, в августе — снова единичные. Причем, по сути экскурсии июля станут «энциклопедическими»: они, помимо рассказа об устройстве органа и мини-концерта, включат в себя и обзорную экскурсию (с посещением «царских комнат»), и осмотр выставки «Возвращение», посвященной жизни Филармонии в Ленинграде и Новосибирске в годы Великой Отечественной войны
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