Сергей Сироткин, Муся Тотибадзе и Lorde: что послушать на этой неделе

Возвращение Lorde (с обложкой-конкурентом Сабрины Карпентер по части провокативности!), «Электрическая музыка» уфимцев «ЛАУД», новый макси-сингл группы Сергея Сироткина (и ремикс на него от Ильи Гадаева из Cream Soda!), а еще появление яркой (во всех смыслах!) поп-звезды — абсурдистки Джелли Хаха, которая существует где-то между Studio 54 и Area 51. Рассказываем об этих и других свежих музыкальных релизах, чтобы войти в новую рабочую неделю под мелодии и ритмы.
Lorde — «Virgin» (альбом)
Четвертый в дискографии и первый за четыре года альбом Lorde «Virgin» вышел на лейбле Republic — и его обложка вполне может составить конкуренцию Сабрине Карпентер по части провокативности. Это портрет 28-летней певицы (помогали писать Джастин Вернон из Bon Iver и Девонт Хайнс из Blood Orange!) и честное высказывание о себе как о женщине — без правок и фильтров: «Что-то вроде фотографии себя, которую вы не любите, но она запечатлела что-то истинное о вас».
«Новозеландская поп-звезда звучит по-хорошему сыро и непринужденно, как будто легкие коммерческие песни Solar Power были галлюцинацией», — резюмируют музыкальную составляющую в Pitchfork.
«ЛАУД» — «Электрическая музыка» (альбом)
Парни из Уфы выпустили альбом «Электрическая Музыка», по названию которого уже можно понять, что будет внутри. На этот раз «ЛАУД» отдают предпочтение олдскульным электро и хаусу, деля альбом на две части — песенную и инструментальную, которую мы смело качаем себе на флешки (чтобы раскрыть свою диджей-субличность, конечно!).
Gelli Haha — «Switcheroo» (альбом)
Джелли Хаха — абсурдистская поп-артистка, вышедшая из андеграундного мира искусства Лос-Анджелеса. Она любит яркие цвета, надувные замки, эстетику клоунов и неотразимые биты родом из фанка, EDM и диско. И все это есть на ее дебютном альбоме «Switcheroo». Тот, к слову, начинается с трека «Funny Music», поэтому не рассчитывайте на что-то серьезное. Только непринужденность, только смех и зажигательные песни о том, как мочиться в банку перед друзьями на вечеринке (да-да!)!
Муся Тотибадзе и Доминик Мара — «Жаль, что я тебя не вспомню» (мини-альбом)
У Доминика и Муси была одна альма-матер — ГИТИС, но их творческие пути пошли в противоположные направления: она стала инди-поп-принцессой, он — электронным продюсером, диджеем и тем самым парнем из вирусных видео «Диско клуба». Спустя десять лет после знакомства Тотибадзе и Мара случайно оказались на одной студии — и так начался их общий музыкальный эксперимент.
«Вся история с EP была спонтанной. Мне кажется, мы с Домиником делаем совсем разную музыку, но от этого и интереснее — придумать что-то непохожее на привычное и понятное тебе. Не люблю говорить про музыку, ее лучше слушать. Получилась лютая взрывчатка: четыре трека — четыре удара молота», — делится Муся.
Frankie Cosmos — «Different Talking» (альбом)
Инди-рокеры из Бруклина выпустили свой шестой студийный альбом. Frankie Cosmos записывали «Different Talking» в течение полутора месяцев — для этого они поселились в одном доме на севере штата Нью-Йорк. Это музыка молодых душой людей, которые «не боятся наступить на те же грабли, разменяв четвертый десяток». «Я думаю, это забавно — не усвоить урок и продолжать вести себя так, будто мне 27 лет», — поет 31-летняя фронтвумен Грета Клайн в треке «Porcelain».
«Сироткин» — «Ты да я» (сингл)
Новый макси-сингл группы Сергея Сироткина вместил в себе все чувства человека, который сумел найти свою родственную душу. Музыкально релиз написан по правилам электроники, но сыгран на живых инструментах. «На обложке — девушка с глазами разного цвета, и мы считаем, что у нее сразу две души», — говорят музыканты.
Ремикс на «Ты да я» написал Илья Гадаев из Cream Soda — это гипнотический хаус с броским битом, который по ходу композиции отвоевывает все главные партии. «Они заехали как-то ко мне домой с шампанским и пивом, и я быстро набросал будущую драм-партию на pulsar-23. После этого все произошло быстро и налегке — как я больше всего люблю!» — делится Илья.
Ploho — «Почва (Deluxe)» (альбом)
Вышедший в августе 2024-го альбом «Почва» открыл новую главу в творчестве пост-панкеров из Сибири, а его делюкс-версия позволяет заглянуть за кулисы и услышать семь бонус-треков, среди которых три наивные демо-записи, приближенные к раннему звучанию группы, и столько же slowed and reverb версий. А еще новый ностальгический сингл «Сыграй еще раз», вдохновленный поездкой фронтмена Ploho Виктора Ужакова на родину в Новосибирск.
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