Сергей Сироткин, Муся Тотибадзе и Lorde: что послушать на этой неделе

Lorde — «Virgin» (альбом)

Четвертый в дискографии и первый за четыре года альбом Lorde «Virgin» вышел на лейбле Republic — и его обложка вполне может составить конкуренцию Сабрине Карпентер по части провокативности. Это портрет 28-летней певицы (помогали писать Джастин Вернон из Bon Iver и Девонт Хайнс из Blood Orange!) и честное высказывание о себе как о женщине — без правок и фильтров: «Что-то вроде фотографии себя, которую вы не любите, но она запечатлела что-то истинное о вас».

«Новозеландская поп-звезда звучит по-хорошему сыро и непринужденно, как будто легкие коммерческие песни Solar Power были галлюцинацией», — резюмируют музыкальную составляющую в Pitchfork.