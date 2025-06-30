Джазмены Давид Голощекин и Владимир Волков выступят в рамках ежегодного летнего «Свинга белой ночи»

3 по 6 июля в Петербурге пройдет ежегодный фестиваль джазовой музыки «Свинг белой ночи»-2025. Четырехдневная программа соберет известных российских и зарубежных джазменов в Филармонии джазовой музыки. А торжественное закрытие музыкального форума пройдет под открытым небом у северного фасада Михайловского замка. Ведущий — джазовый музыкант, редактор Александр Михайловский.

Среди участников — Квартет Дмитрия Сабурова, Дэн Барнетт, Квартет Ильдара Казаханова, Гасан Багиров, Рени Бао, трио Алексея Самарина, «Vintskevich & New Art», Фабио Лепоре, квартет Алексея Черемизова, трио Михаила Марышева, вокальная группа «Camerata», российско-турецкий проект «Nevi», Андрей Кондаков, Владимир Волков и Александр Боженко, Онур Аймерген, Толга Бильгин, Виталий Головнев, Jazz Philharonic Orchestra, Юниски Руиз Вильямил, Юлия Касьян, «Easy winners Dixieland Band», «Atomic Jam Band», Ленинградский диксиленд под управлением Олега Кувайцева.

Программа «Свинг белой ночи»:

3 июля, 19:00 — Открытие фестиваля. Выступают Квартет Дмитрия Сабурова-ударные (Москва) при участии Дэна Барнетта (тромбон, вокал) из Австралии, «Монстры гитары» Квартет Ильдара Казаханова — Гасана Багирова, шанхайский саксофонист Рени Бао и трио Алексея Самарина. Место: Филармония джазовой музыки.

Выступают Квартет Дмитрия Сабурова-ударные (Москва) при участии Дэна Барнетта (тромбон, вокал) из Австралии, «Монстры гитары» Квартет Ильдара Казаханова — Гасана Багирова, шанхайский саксофонист Рени Бао и трио Алексея Самарина. Место: Филармония джазовой музыки. 4 июля, 19:00 — Проект «Vintskevich & New Art», Фабио Лепоре из Италии, квартет Алексея Черемизова и трио Михаила Марышева. Место: Филармония джазовой музыки.

— Проект «Vintskevich & New Art», Фабио Лепоре из Италии, квартет Алексея Черемизова и трио Михаила Марышева. Место: Филармония джазовой музыки. 5 июля, 19:00 — Вокальная группа «Camerata» из Минска, российско-турецкий проект «Nevi», Андрей Кондаков, Владимир Волков, Александр Боженко, гитарист Онур Аймерген и трубач Толга Бильгин из Турции. Место: Филармония джазовой музыки.

— Вокальная группа «Camerata» из Минска, российско-турецкий проект «Nevi», Андрей Кондаков, Владимир Волков, Александр Боженко, гитарист Онур Аймерген и трубач Толга Бильгин из Турции. Место: Филармония джазовой музыки. 6 июля, 13:00 — Закрытие фестиваля. Гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. В программе: «В ритмах латиноамериканского джаза» трубача Виталия Головнева и Jazz Philharonic Orchestra, «Easy winners Dixieland Band» и «Atomic Jam Band», а также Ленинградский диксиленд под управлением Олега Кувайцева. Специальные гости: Юниски Руиз Вильямил, Юлия Касьян.

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