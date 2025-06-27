Uma2rman, Zventa Sventana (сайд-проект Юрия Усачева из «Гости из будущего») и еще 400 (!) музыкантов выступят на Втором Петербургском джазовом фестивале Игоря Бутмана

С 21 по 27 июля в Петербурге пройдет I международный джазовый фестиваль (Saint Petersburg Jazz Festival) под руководством саксофониста Игоря Бутмана. Форум дебютировал в 2024 году, собрав 200 000 зрителей. В этом году — больше: на шести площадках (опен-эйр, клубы и филармонии) соберут 400 музыкантов из России, Бельгии и других стран. Организаторы — «Ассоциация джазовых музыкантов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Фонда Игоря Бутмана.

«Петербург уже много лет живет джазом. И мы все долго ждали такого масштабного события, объединяющего всех музыкантов и поклонников импровизационной музыки. В прошлом году неделя джаза буквально охватила город и результат потряс всех — наши концерты посетило более 200 тысяч петербуржцев и гостей Северной столицы. Санкт-Петербургский джазовый фестиваль стал крупнейшим музыкальным событием города. В этом году мы планируем сделать программу еще более многогранной и ждем еще больше зрителей», — говорит художественный руководитель Фестиваля Игорь Бутман.