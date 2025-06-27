Uma2rman, Zventa Sventana (сайд-проект Юрия Усачева из «Гости из будущего») и еще 400 (!) музыкантов выступят на Втором Петербургском джазовом фестивале Игоря Бутмана

Премьеры, выступления номинантов «Грэмми», A-list российской эстрады, джазовые импровизации, афро-бит, фанк, соул и многое другое: Saint Petersburg Jazz Festival расширяет географию.
С 21 по 27 июля в Петербурге пройдет I международный джазовый фестиваль (Saint Petersburg Jazz Festival) под руководством саксофониста Игоря Бутмана. Форум дебютировал в 2024 году, собрав 200 000 зрителей. В этом году — больше: на шести площадках (опен-эйр, клубы и филармонии) соберут 400 музыкантов из России, Бельгии и других стран. Организаторы — «Ассоциация джазовых музыкантов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Фонда Игоря Бутмана.
«Петербург уже много лет живет джазом. И мы все долго ждали такого масштабного события, объединяющего всех музыкантов и поклонников импровизационной музыки. В прошлом году неделя джаза буквально охватила город и результат потряс всех — наши концерты посетило более 200 тысяч петербуржцев и гостей Северной столицы. Санкт-Петербургский джазовый фестиваль стал крупнейшим музыкальным событием города. В этом году мы планируем сделать программу еще более многогранной и ждем еще больше зрителей», — говорит художественный руководитель Фестиваля Игорь Бутман.
События программы Saint Petersburg Jazz Festival:
- 21 июля, 19:00 — Открытие в Большом зале Филармонии. Джазовый спектакль «Петя и волк» по мотивам симфонической сказки Прокофьева в исполнении Московского джазового оркестра под руководством Игоря Бутмана. Классический сюжет представят в аранжировках для биг-бэнда, визуализация сказки через импровизацию. Художественное слово — актер Виктор Добронравов.
- 22 июля, 19:00 — Актер Виктор Добронравов выступит в числе коллектива «Кинопроектор» и исполнит любимые советские песни в джазовых аранжировках. Следом — совместный кросс-культурный русско-кубинский концерт КВАТРО Originals и Juan Horlendis Band. В этот же вечер — выступление джазовой дивы Мариам Мерабова и фьюжн-фанкт композиции. Место: Юсуповский сад.
- 23 июля, 19:00 — От камерной классики до фолк-бунта и мировых ритмов в исполнении «QUEENtet» Сергея Мазаева, «Терем-Квартета» и иностранных хедлайнеров (анонс — позднее). Место: Юсуповский сад.
- 24 июля, 19:00 — Uma2rman с джазовыми версиями хитов, новыми треками, экспериментами с импровизацией в дуэте с саксофонистом Игорем Бутманом. В программе также другие исполнители, которых огласят позднее.
- 25 июля, 19:00 — Квартет Игоря Бутмана исполнит авторские работы, джазовые стандарты и русскую классику в джазовых аранжировках. Певица Варвара Визбор переосмыслит песни Юрия Визбора и Ады Якушевой через призму фанка, соула и электроники. Тина Кузнецова и Юрий Усачев (экс-«Гости из будущего») aka Zventa Sventana покажет, что такое фольклорный код в digital-эпохе. Место: Юсуповский сад.
- 26 июля, 17:00 — В Юсуповском саду: номинантка «Грэмми» Zap Mama, джазовые версии главных хитов («Кукушка», «Нет», «Спектакль окончен») и каверы на Эллу Фицджеральд в исполнении Полины Гагариной.
- 27 июля, 19:00 — Закрытие фестиваля в Петербургской филармонии. Театрализованный перформанс «Джаз от первого лица» при участии Фантине и Big Band Игоря Бутмана.
12+
Комментарии (0)