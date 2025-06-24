Над Петербургом прозвучит карильон Петропавловского собора

Каждым летом Соборная площадь Петропавловской крепости становится опен-эйр-концертным залом, где встречаются исполнители из Петербурга, Москвы, Белгорода и Минска, чтобы сыграть на «колокольном органе». Рассказываем подробности программы.
С 27 июня по 10 июля в Петербурге ежедневно (в 19:00!) можно услышать карильонную музыку в рамках XXIII Ежегодного международного фестиваля «Музыка над городом». В программе композиции, написанные специально для карильона, знакомая классика, авангардная импровизация и народные мотивы в оригинальной обработке. Композиции исполнят на современном карильоне Петропавловского собора (51 колокол и вес 15 тонн) — подарке Петербургу от правительства Фландрии и 350 спонсоров из 12 стран. Установлен в 2001 году взамен утраченных петровских колоколов XVIII века. Его диапазон — 4 октавы: от Баха до джаза и фольклора. Отмечают, что мощь карильона сопоставима с двумя симфоническими оркестрами.
«Музыка над городом» проводится в Петропавловской крепости с 2001 года при участии российских и зарубежных музыкантов. Среди участников этого года — композитор и почетный директор Королевской школы карильона города Мехелен Йозеф Хаазен (6 и 10 июля).
Афиша концертов:
- 27 июня, 19:00 - Олеся Ростовская (Москва)
- 29 июня, 19:00 — Ирина Козлова (Петербург)
- 30 июня, 19:00 — Тимур Халиуллин (Белгород)
- 1 июля, 19:00 — Студенты кафедры органа, клавесина и карильона СПбГУ и звонари Петербурга
- 2 июля, 19:00 — Каллиника Медведева (Минск)
- 3 июля, 19:00 — Надежда Волненко (Петербург). В концерте принимает участие Семен Заугольников
- 4 июля, 19:00 — Мария Любецкая и Александра Капинос (Петербург)
- 6 июля, 19:00 — Йо Хаазен (Мехелен, Бельгия)
- 7 июля, 19:00 — Концерт памяти карильонистки Елизаветы Рулевой
- 8 июля, 19:00 — Галина Ельшаева (Петербург)
- 9 июля, 19:00 — Олеся Ростовская (Москва)
- 10 июля, 19:00 — Йо Хаазен.
Вход свободный.
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