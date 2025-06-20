«Теперь он пьяный по твоей вине, царица!»: филолог и философ объясняют феномен популярности певицы Анны Асти

В субботу, 21 июня, шоу «Царица» доберется до Петербурга. Собственно, царица — это Анна Асти, одна из самых известных поп-див в России прямо сейчас: более трех миллионов фолловеров в Instagram*, свыше 700 тысяч подписчиков в VK, а песни — хиты всех корпоративов и караоке-клубов. Как экс-участница дуэта Artik & Asti пришла к успеху всего за четыре года сольной карьеры? Редакция Собака.ru разобрала Х-фактор певицы вместе с филологом Михаилом Павловецом и философом Еленой Костылевой.
Карьера Анны Дзюбы (настоящее имя Анны Асти) стартовала в 2010 году, когда продюсер Артем Умрихин пригласил ее стать частью дуэта Artik & Asti. «Тебе все можно», «Я твоя», «Грустный дэнс», «Неделимы» — артисты записали вместе десятки поп-треков, которые занимали ведущие места в чартах iTunes, YouTube и Яндекс. Музыки.
Спустя 11 лет Анна Асти покинула популярный дуэт и запустила сольный проект: ANNA ASTI. «По барам», «Царица», «Феникс» — песни Асти манифестировали образ сильной женщины и быстро зазвучали буквально везде: от такси — до караоке. Чего певице удалось добиться за четыре года? Сухая статистика: более восьми миллионов (!) слушателей на Яндекс. Музыке. Сравним с другими ньюборн-селебрити: к примеру, у Ольги Бузовой (900 тысяч) и Люси Чеботиной (более двух миллионов) цифры скромнее. Но и патриархам поп-сцены догнать Анну Асти не удалось: скажем, и у Елки, и Полины Гагариной по пять миллионов слушателей.
В соцсетях волна популярности Асти тоже очевидна. Судя по комментариям, для поклонников певица — близкая подруга, которая поддерживает в трудную минуту, напоминает о внутренней силе и мотивирует двигаться вперед.«Ты — лучшее, что я слышала. Наверное, каждая женщина находит в твоих песнях частичку себя», «Мощь и красота голоса сравнима только с глубиной звуков китов», «У нее грозная энергетика!», «Каждый трек пробирает до мурашек», «Твой альбом — лучшее, что может быть. Спасибо, мне это сейчас очень нужно», «Твои тексты наполнены мудростью. Они напоминают о том, что даже в самые тяжелые моменты мы не одни», «Я вас обожаю. Не могу без ваших песен и вообще вашего искусства». Вот только некоторые из комментариев.
Михаил Павловец
доктор филологических наук, преподаватель Высшей школы экономики
Псевдоним Анны Дзюбы — «Анна Асти» — главный ключ к тому образу, который исполнительница конструирует в своем творчестве. Оставленное подлинное имя «Анна» в русской традиции манифестирует в ней натуру женственную, но с волевым характером и непростой судьбой (Анна Каренина, Анна Снегина, Анка-пулеметчица). Тем самым опровергается гендерный стереотип, будто женщины — «слабый пол».
Что же касается фамилии «Асти» — хотя сама исполнительница связывает ее со словом «звезда» (лат. astra), скорее, она вызывает ассоциации со слабым алкогольным напитком: белым полусладким мускатным вином Asti Spumante, таргетированным на женскую аудиторию. И в этом парадокс творчества Анны Асти: в своих песнях она часто коммуницирует с мужчинами («Что же ты, парень, снова вспоминаешь о том, как мы гуляли по тротуарам»), однако рассчитаны они, как и Asti Spumante, именно на женскую аудиторию, позволяя ее представительницам самоотождествиться с лирической героиней певицы. Тем самым Асти словно бы дает голос своим поклонницам в этом разговоре с противоположным полом. Не случайно ее песни так популярны в караоке!
Есть и еще один секрет псевдонима «Анна Асти»: если вслушаться, в нем есть имя «Настя» (др.-греч. «воскресшая» или «воскресающая»). И это не менее важная черта героини певицы. Действительно, она быстро восстанавливается после ударов судьбы и поражений, заодно получив новый опыт. Об этом, к примеру, песня «Феникс»: «Я слишком сильная, чтобы упасть и не встать».
Героиня Асти — сильна в любви, ибо мужчины стали для нее «тренерами», позволившими вырасти над ними и над собой, а сами остались прежними. Об этом песня «Царица»: «Ты стала хитрее, детка стала взрослой». В этом треке мужчина — влюбленный инфантил, который весь во власти героини («Мальчик поплыл»). Он служит для нее игрушкой, но никогда уже не будет ее повелителем. Впрочем, она не женщина-вамп, не vagina dentata — зубастое лоно, страх всех маскулинных мужчин, боящихся кастрации. Нет, она — царица, нуждающаяся в своих фаворитах, но прекрасно обходящаяся без царя на троне рядом.
Почему именно царица? Потому что в русской поп-музыке уже есть своя примадонна (Алла Пугачева), есть императрица (Ирина Аллегрова), есть королева (собственно, Наташа Королева), а вот титул царицы пока был не занят. Быть же только «главным экспонатом на выставке Ван Гога», как героиня известной сексистской песни Сергея Шнурова, она не желает — да и не станет.
Елена Костылева
аспирантка центра практической философии «Стасис» Европейского университета, психоаналитик, поэтесса
Песни Татьяны Булановой, Линды, Алсу и других певиц 1990-х и 2000-х строились на мотиве женской уязвимости: любовь как боль, разлука как трагедия, мужчина как эмоционально недоступный «кидала», женщина — «брошенка», ее голос — это голос страдающей, покинутой, эмоционально зависимой героини. Безусловно, это находило отклик у аудитории, воспитанной на патриархальных сценариях.
В творчестве Анны Асти — и не только! — мы наблюдаем инверсию: она — «царица», больше не жертва, а скорее госпожа. Асти предлагают иной сценарий: женщина — это субъект, а не объект любви. Она не ждет, не страдает, не умоляет — она наблюдает, оценивает, а иногда и насмехается. В ее текстах мужчина становится «мальчиком», который «поплыл», а его страдания — лишь доказательство силы лирической героини. Трансформация нарративов в музыке — это всегда отражение глубинных сдвигов в коллективном сознании, в обществе. Что же изменилось? Конечно, можно сказать, что, в первую очередь, меняются отношения власти. Если раньше в музыке доминировал мужской взгляд, то теперь женщина не просто говорит — она определяет правила игры. Но та ли эта власть, которую мы мыслим политически? Нет, это просто про отношения — и вот в них действительно появляется что-то новое: активное женское сексуальное желание, возможность говорить о своих чувствах откровенно.
«Меня повело» — поет Асти, — и тут мы понимаем: дело действительно не в доминировании. А в том, что женщина тоже может быть разной, может не вписываться в канон и образ «музы», возлюбленной, пассивной жертвы отношений, — она может любить сама. И — в традиционном понимании — «это уже не любовь». Точнее, любовь, но любовь двух субъектов: то он «поплыл», то ее «повело».
* Instagram — ресурс Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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