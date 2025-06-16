Сабрина Карпентер, Lil Wayne и SLAVA MARLOW: что послушать на этой неделе

Легенды брит-попа Pulp выпустили первый лонгплей за 24 года, Сабрина Карпентер показала клип и обложку к следующей пластинке (обсуждают буквально все!), Кассета заколлабился с «Черной экономикой», Фрэнк Оушен написал новую музыку (но есть нюанс!), Петар Мартич сделал кавер на Янку Дягилеву, а Ксения Собчак стала диджеем XENA GOLD на новом альбоме Славы Марлоу — «саундтреке для мира, где 2010-е никогда не заканчивались». Рассказываем об этих и других свежих релизах, чтобы войти в новую рабочую неделю под мелодии и ритмы!
Pulp — «More» (альбом)
Pulp is back! Легенды брит-попа вернулись с первым за 24 года (да-да!) альбомом. За это время они не раз катали реюнион-туры, но только в прошлом году вернулись в студию, чтобы записать порцию новых искрящихся гимнов. «Это самый короткий срок записи альбома Pulp за всю историю группы. Они явно были готовы к этому», — говорит о пластинке «More» ее продюсер Джеймс Форд (работал с Arctic Monkeys, The Last Shadow Puppets, Blur, Depeche Mode, Foals и Gorillaz!).
Sabrina Carpenter — «Manchild» (клип)
Поп-принцесса Сабрина Карпентер готовится выпустить новый (следующий за триумфальным «Short n' Sweet»!) альбом — пластинка «Man's Best Friend», обложка которой уже стала одной из самых обсуждаемых в соцсетях, выйдет 29 августа. Лид-сингл «Manchild» певица написала в соавторстве с Эми Аллен и постоянным сонграйтером Тейлор Свифт Джеком Антоноффом.
SLAVA MARLOW — «Эльф 1»
Новый альбом Славы Марлоу — это «саундтрек для мира, где 2010-е никогда не заканчивались, они эволюционировали». «Эльф 1» звучит как одна большая, бесконечная вечеринка, на которую ты попадаешь, когда случайно зашел ночью в столичный клуб. Здесь EDM сливается с поп-звучанием, дабстеп — с актуальными TikTok-хуками, а на фитах встречаются Элджей, Saluki, ЛСП, Глюкоза, «Градусы» и Ксения Собчак aka DJ XENA GOLD.
Кассета, «Черная экономика» — «ХАХАХА» (сингл)
Кассета (тот самый музыкант, который не может остановиться!) готовит новый альбом «Ателье», в который войдут исключительно фиты. Например, с «Черной экономикой» — важными представителями московского рэп-андерграунда. «Мне нравится, что он короткий, не грузит, с правильным стритовым вайбом — как мы любим, по старой школе», — говорит о треке «ХАХАХА» участник «Экономики» Гуляй рванина.
King Gizzard & the Lizard Wizard — «Phantom Island» (альбом)
Вряд ли австралийский секстет когда-то звучал более торжественно, чем на «Phantom Island» — 27-м (!) по счету альбоме King Gizzard & the Lizard Wizard. Это сборник убер-психоделического софт-рока, украшенного диско, прогом и фолковыми мотивами. «Струнные, рожки и деревянные духовые придают ему налет царственной фанфары, подтверждая статус придворных шутов-рокеров или королевского джем-бэнда», — рецензируют альбом на Pitchfork.
Петар Мартич — «Печаль моя светла» (сингл)
Первый сингл Петара Мартича из «Пасош» на русском языке за почти два года (до этого он выпустил EP «Bloc Pop» и «Cafe Bar Almora» на родном для себя сербском) — кавер на великую песню Янки Дягилевой «Печаль моя светла» и dub-версия в качестве бонус-трека: «Слушайте, когда вам *** [очень плохо], надеюсь, станет чуточку лучше».
Lil Wayne — «Tha Carter VI» (альбом)
Спустя семь лет Лил Уэйн открыл новую главу — выпустил шестую часть серии альбомов «Tha Carter» с Kodak Black, Андреа Бочелли, Machine Gun Kelly и Боно из U2 на фитах. «Ожидайте фирменного сочетания смешного и грандиозного, так как Уэйн выкладывается на полную», — пишут обозреватели Pitchfork.
Annahstasia — «Tether» (альбом)
Новая музыка от Фрэнка Оушена! Но есть нюанс. Музыкант выступил сопродюсером дебютного альбома певицы и сонграйтера Annahstasia. Она работала над «Tether» почти десятилетие подряд, представив в итоге сборник «призрачных фолк-плачей», который «какой-нибудь подросток на Среднем Западе ставит на репит и слушает два часа подряд, лежа на ковре, уставившись в потолок подвала, мечтая и плача».
Троян Хорс — «BabyTeeth» (альбом)
Москвичка Троян Хорс работает стыке электронной и поп-музыки, соединяя в своих треках ностальгические мотивы (евродэнс! edm!) и современное звучание. «BabyTeeth» — ее дебютный альбом, который не стремится вписаться в жанровые рамки, а скорее хочет стать музыкальным плеером в режиме воспроизведения. «Я же вообще выросла на сборниках треков. В детстве я слушала кассеты типа "TOP HITS 2001", — для меня это норма. Поэтому не удивительно, что треки на альбоме разные», — говорит певица.
Женя Трофимов, «Комната культуры», Баста — «Поезда» (сингл)
Новую версию вирального в соцсетях трека «Поезда» Жени Трофимова дополнил парт Басты. «Василий Михайлович немного поменял историю песни. Она раскрылась по-новому. Это диалог наших аудиторий, какая-то другая история, о чем-то более глубоком, чем просто вокзалы и поезда», — говорит Трофимов.
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