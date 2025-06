Сабрина Карпентер, Lil Wayne и SLAVA MARLOW: что послушать на этой неделе

Pulp — «More» (альбом)

Pulp is back! Легенды брит-попа вернулись с первым за 24 года (да-да!) альбомом. За это время они не раз катали реюнион-туры, но только в прошлом году вернулись в студию, чтобы записать порцию новых искрящихся гимнов. «Это самый короткий срок записи альбома Pulp за всю историю группы. Они явно были готовы к этому», — говорит о пластинке «More» ее продюсер Джеймс Форд (работал с Arctic Monkeys, The Last Shadow Puppets, Blur, Depeche Mode, Foals и Gorillaz!).