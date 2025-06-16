Сабрина Карпентер, Lil Wayne и SLAVA MARLOW: что послушать на этой неделе

Легенды брит-попа Pulp выпустили первый лонгплей за 24 года, Сабрина Карпентер показала клип и обложку к следующей пластинке (обсуждают буквально все!), Кассета заколлабился с «Черной экономикой», Фрэнк Оушен написал новую музыку (но есть нюанс!), Петар Мартич сделал кавер на Янку Дягилеву, а Ксения Собчак стала диджеем XENA GOLD на новом альбоме Славы Марлоу — «саундтреке для мира, где 2010-е никогда не заканчивались». Рассказываем об этих и других свежих релизах, чтобы войти в новую рабочую неделю под мелодии и ритмы!