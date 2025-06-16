Оперы Пуччини, Штрауса, Обера и Мусоргского прозвучат на XIV опен-эйр фестивале «Опера – всем»

Оперная классика прозвучит на четырех опен-эйр локациях: Пионерской площади перед ТЮЗом, Парадном плаце Екатерининского дворца в Царском Селе и Соборной площади в Петропавловской крепости.
С 12 по 24 июля 2025 года в Петербурге пройдет XIV (бесплатный!) фестиваль «Опера — всем». Музыкальным руководителем проекта, как и в прошлые годы, выступает Фабио Мастранджело — российский и итальянский дирижер и пианист, худрук музыкального театра имени Шаляпина.
Этим летом события фестиваля впервые пройдут в Юсуповском саду. 12 июля там представят известнейшую оперу Джакомо Пуччини — шедевр веризма «Мадам Баттерфляй». Трагическая история несчастливой любви юной гейши Чио-Чио-сан и американского офицера Пинкертона развернется в декорациях японского сада — среди бамбуковых деревьев и бабочек. Режиссером-постановщиком нового прочтения стал Дмитрий Белянушкин, а над сценографией работала художник Юлия Гольцова. Пластику ставила Ирина Ляховская. Главную партию исполнит звезда итальянской оперной сцены Даниэла Скилаччи, партию Пинкертона исполнит Роман Арндт. Солисты — Анастасия Самарина, Дмитрий Мулярчик и другие.
16 июля на на Пионерской площади прозвучит «Саломея» Рихарда Штрауса. Эта драматическая история принцессы Саломеи, одержимой пророком Иоканааном, развернется на фоне фасада ТЮЗа, выполненного в виде античного портика с отсылками на муссолиниевскую архитектуру.
Музыкальный руководитель постановки и дирижер — Сергей Стадлер, режиссер-постановщик — Виктор Высоцкий. Художником-постановщиком выступила Юлия Гольцова, а балетмейстером — Константин Чувашев. Под аккомпанемент Симфонического оркестра Петербурга в сольных партиях выступят Елизавета Михайлова (театр Шаляпина), Андрей Попов, Артем Мелихов, Наталья Евстафьева, Екатерина Крапивина (Мариинский театр), Александр Кузнецов (Михайловский театр).
20 июля фестиваль продолжится на Парадном плацу Екатерининского дворца «Царское Село», где исполнят «Черное домино» «французского Россини» Даниэля Обера. Музыкальная комедия, написанная на либретто мастера театральной интриги Эжена Скриба рассказывает о легкомысленной монашке, тайком прокравшейся на бал. Опера будет исполнена на русском языке оркестром «Северная Симфония» под руководством Фабио Мастранджело. Режиссером выступил Аркадий Гевондов, а художественное решение постановки создала Юлия Гольцова. Балетмейстер — Сергей Нарышев. В спектакле примут участие Хор Музыкального театра имени Шаляпина под руководством Льва Дунаева. Солисты: Назия Аминева (театр им. Ф.И.Шаляпина), Анна Викулина,
Павел Шнипов, Тигрий Бажакин, Цветана Омельчук (Мариинский театр).
24 июля на Соборной площади Петропавловской крепости прозвучит «Хованщина» Мусоргского. Историческая опера возвращает к переходной эпохе в истории Московского государства и рассказывает о судьбах князей Хованского, Голицына, проповедника Досифея, Марфы, которые разворачиваются на фоне московского люда, стрельцов, старообрядцев. Постановка реализована в digital opera формате с использованием мультимедиа.
Режиссером выступил Юрий Лаптев, художником-постановщиком — Юлия Гольцова, балетмейстером — Константин Чувашев. В ведущих партиях на импровизированную сцену выйдут Олеся Петрова, Александр Безруков (Михайловский театр), Сергей Семишкур, Кирилл Жаровин, Август Амонов (Мариинский театр), Михаил Колелишвили, Андрей Зорин, Лаура Меенен, Юрий Заряднов, Виталий Янковский и Илья Лавелин.
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