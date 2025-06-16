Оперы Пуччини, Штрауса, Обера и Мусоргского прозвучат на XIV опен-эйр фестивале «Опера – всем»

С 12 по 24 июля 2025 года в Петербурге пройдет XIV (бесплатный!) фестиваль «Опера — всем». Музыкальным руководителем проекта, как и в прошлые годы, выступает Фабио Мастранджело — российский и итальянский дирижер и пианист, худрук музыкального театра имени Шаляпина.

Этим летом события фестиваля впервые пройдут в Юсуповском саду. 12 июля там представят известнейшую оперу Джакомо Пуччини — шедевр веризма «Мадам Баттерфляй». Трагическая история несчастливой любви юной гейши Чио-Чио-сан и американского офицера Пинкертона развернется в декорациях японского сада — среди бамбуковых деревьев и бабочек. Режиссером-постановщиком нового прочтения стал Дмитрий Белянушкин, а над сценографией работала художник Юлия Гольцова. Пластику ставила Ирина Ляховская. Главную партию исполнит звезда итальянской оперной сцены Даниэла Скилаччи, партию Пинкертона исполнит Роман Арндт. Солисты — Анастасия Самарина, Дмитрий Мулярчик и другие.