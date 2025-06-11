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Болгарский бас Орлин Анастасов ставит «Эрнани» Верди на сцене Мариинского театра

Музыкальным руководителем постановки выступил дирижер Валерий Гергиев. 

Westermak / Shutterstock

4 июля в Мариинском-2 состоится премьера оперы Джузеппе Верди «Эрнани» в постановке болгарского певца и режиссера Орлина Анастасова.

Действие четырехактной оперы на либретто Франческо Пьяве по мотивам трагедии Виктора Гюго («Эрнани, или Испанская честь») разворачивается в XVI веке в Испании. Главарь разбойнической шайки Эрнани на деле оказывается изгнанным дворянином Доном Хуаном. Он — наследник, который может свергнуть короля. Эрнани влюблен в Эльвиру, обещанную старому Сильве. Король Испании Карло тоже претендует на ее сердце. Несмотря на большие расхождения с оригинальным сюжетом Гюго (о чем писатель не раз повторял!) премьера постановки с оглушительным успехом состоялась на сцене венецианского театра Ла Фениче в марте 1844. 

Декорации, костюмы и световое сопровождение создал художник Денис Иванов, а хореографию поставила Юлия Смирнова.  Хормейстером выступил Константин Рылов.

Орлин Анастасов (1976) — болгарский оперный певец (бас) и режиссер. Дебютировал на сцене в 20 лет в роли Короля Египта в опере «Аида» в Государственной опере Русе (Болгария). Самый молодой бас в истории «Ла Скала»: в 23 года исполнил партию Дона Базилио в «Севильском цирюльнике» Россини под управлением Рикардо Шайи. Выступал на сценах «Метрополитен-опера», «Ковент-Гарден», Венской государственной оперы, «Арена ди Верона» и других. С 2020-х годов активно развивает карьеру режиссера: поставил «Богему» Пуччини в Армянском театре оперы и балета (2024).

Состав исполнителей будет объявлен позднее.

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