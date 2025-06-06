Клип на трек «Psycho Killer» американской нью-вейв группы Talking Heads появился в сети 5 июня. Его режиссером выступил номинант на «Оскар» («Женщины XX века» за лучший сценарий) Майк Миллс («Камон Камон», клипы «Run On» Моби и «Walking on Thin Ice» Йоко Оно).

«Дебютный хит, ставший визитной карточкой» — поток сознания, передающий мысли и переживания человека с нестабильной психикой. Хотя название и содержание могут наводить на мысли о серийном убийце, участники группы подчеркивали, что композиция не была вдохновлена реальными преступлениями.

«Это эмоционально „спортивное“ выступление. Сирша могла быть дикой и взрывной, а затем — настолько сдержанной, при этом проживая все эти чувства очень искренне. Я до сих пор не понимаю, как она не выгорела к финалу. Она напоминает мне Бастера Китона… Просто удивительная актриса эпохи немого кино», — поделился режиссер в интервью Variety.

В клипе — 13 дней однообразной жизни: нелюбимая работа, недосып и багаж эмоций — от безразличия и печали до гнева, выгорания и обретения внутренней гармонии. «Половину времени мы проводили так: „Хорошо, иди переодевайся, возвращайся и будь безумно зла: швыряй стул. Окей, иди переодевайся, возвращайся и заплачь“», — рассказывает Миллс.

Talking Heads — американская группа, сформированная в 1975 году в Нью-Йорке. Ее участники: Дэвид Бирн (вокал, гитара), Крис Франц (ударные), Тина Уэймут (бас-гитара) и Джерри Харрисон (клавишные, гитара). Группа стала одним из самых влиятельных коллективов в жанре новой волны, сочетая элементы панка, арт-рока и фанка.