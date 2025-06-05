В Петербурге выберут лучшего молодого музыканта в рамках конкурса «Санкт-Петербургский Олимп»

Четверо финалистов выступят на сцене Капеллы в сопровождении оркестра.
С 5 по 10 июня в Петербурге состоится премьера первого выпуска Международного юношеского телевизионного конкурса музыкантов «Санкт-Петербургский Олимп». Финалистов первого сезона выберут в одной номинации, которая объединяет объединяет все музыкальные специальности: фортепиано, струнные — от скрипки, альта и виолончели до арфы и контрабаса, духовые и ударные инструменты. В отборочном туре были выбраны 12 молодых музыкантов от 14 до 18 лет. Они встретятся на сцене Петербургской академической капеллы на очных музыкальных состязаниях, где разыграют главный приз. Конкурс проведет Александр Малич — теле- и радиоведущий, продюсер, журналист, директор Александринского театра. Конкурс проводится телеканалом «Россия-Культура».
Четверо финалистов выступят на сцене Капеллы в сопровождении оркестра под руководством дирижеров Александра Чернушенко и Ивана Столбова. А в дальнейшем — выступления на музыкальных фестивалях. Итоговое голосование жюри определит обладателя главного приза.
Очные прослушивания телеканал «Россия-Культура» покажет в эфире 13 и 14 июня в 13:50, финал ― 15 июня в 13:50.
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