В Петербурге выберут лучшего молодого музыканта в рамках конкурса «Санкт-Петербургский Олимп»

Четверо финалистов выступят на сцене Капеллы в сопровождении оркестра под руководством дирижеров Александра Чернушенко и Ивана Столбова. А в дальнейшем — выступления на музыкальных фестивалях. Итоговое голосование жюри определит обладателя главного приза.

Очные прослушивания телеканал «Россия-Культура» покажет в эфире 13 и 14 июня в 13:50, финал ― 15 июня в 13:50.

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